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Gündem Özgür Özel, CHP'nin eski genel başkanlarıyla görüştü! Karede bir kişi eksikti
Gündem

Özgür Özel, CHP'nin eski genel başkanlarıyla görüştü! Karede bir kişi eksikti

Yeniakit Publisher
2024-06-15 22:55:00 -
Özgür Özel, CHP'nin eski genel başkanlarıyla görüştü! Karede bir kişi eksikti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile buluştu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmeye katılmadı.

Özel, eski CHP genel başkanları Öymen, Çetin ve Karayalçın ile bir araya geldi. Buluşmada bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer almadı.

Bu buluşmanın ardından Özel ile önceki genel başkanlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile Özgün Göl'ün düğün törenine katılarak, nikah şahitliği yaptı.

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