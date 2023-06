Özgür-Der'den Yunanistan Başkonsolosluğu önünde eylem! 'İnsanlığa sınır koyulamaz'

Taksim Ağa Camii’nde bir araya gelen dernek üyeleri, Yunanistan Başkonsolosluğu önüne yürüdü.

Konsolosluk önünde, “İnsanlığa sınır konulamaz”, “İnsanlar ölüme gönderilemez”, “Yaşasın kardeşlik kahrolsun ırkçılık”, “Mülteci katili Yunanistan”, “Mülteci katili Avrupa Birliği”, “Mülteciler Allah’ın emanetidir”, “Kardeşliğe değil ırkçılığa barikat”, “Müslüman zulme sessiz kalamaz” sloganları atıldı.

Ayar'dan Yunanistan'a sert tepki!

Eylemde konuşan Murat Ayar "700’e yakın mültecinin bulunduğu ifade edilen bir tekne yedi saat boyunca Yunanistan sahil güvenliğinin gözetimi altında katliama sürüklendi." ifadelerini kullandı. Mülteciliğin zaruri sebepler sonucunda ortaya çıktığını vurgulayan Ayar, kimsenin mültecilere iltimas geçilmesini istemediği aksine temel insani yaşam standartların sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Kenan Alpay: Sistematik zulüm!

Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay da Yunanistan açıklarında göçmenler taşıyan bir geminin bizzat Yunanistan Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nin maharetiyle batırıldığı ifade ederken yedi saat boyunca bir gemiye doğru yöntemlerle müdahale edilmemiş olmasının artan mülteci düşmanı politikalarla ilişkili olduğuna dikkat çekti. Çocukların, kadınların, masum insanların maruz kaldıkları bu zulmün planlı sistematik bir katliam olarak tarihe geçtiğini söyleyen Alpay, sistematik zulme dünya devletlerinin sessiz kaldığını ifade etti.

"Bu insanlar Pakistan’dan, Libya’dan, Suriye’den gelmemiş olsaydılar muhakkak ki bu ölümler büyük bir infiale sebep olurdu." diyen Alpay açlık ve despotizmden kaçan insanlara yönelik insaftan ve vicdandan yoksun politikaların temel insani yaşam kaygısı içindeki tüm insanlara yönelik bir mesaj olduğunu söyledi.

Başta CHP ve İYİ Parti olmak üzere mülteci düşmanlığını körükleyenlerin mültecilerle dayanışma örneği ortaya koyan Yunanistan halkından ahlak ve vicdan dersi alması gerektiğine değinen Alpay bu konudaki duruşun tüm siyasiler için geçerli olduğunu vurguladı. Kenan Alpay bu bağlamda polisin Yunanistan tarafından katledilen mültecilerle dayanışma içerisindeki eylemcilere yönelik menfi tavrının kabul edilemez olduğunu belirttikten sonra bu konuda yaptıkları olumlu işler ve basına verdikleri kayda değer demeçlerle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül’e önemli görevler düştüğünü hatırlattı.

Kenan Alpay’ın ardından söz alan Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Ali Öner ise Akdeniz’in her köşesini dolduran mülteci cesetlerinin insanlık dışı bir duruma işaret ettiğini vurgularken aynı zamanda Avrupa Birliği’nin her şartta vurguladığı hukuk devleti iddiasıyla ciddi bir tutarsızlık ortaya çıkarttığını ifade etti. Dünyada 90 milyon mülteci bulunduğunu ifade eden Öner sadece 10 yıl içinde sadece Akdeniz’de binlerce insanın can verdiğini hatırlattı.

Eylem sonunda “Yunanistan ve Avrupa Birliği Akdeniz’deki mülteci katliamının hesabını verecek!” yazılı pankart konsolosluk kapısına taşındı.