Özgür-Der'den Dünya Mülteci Günü'nde önemli toplantı! Türkmenistanlılara yönelik zorbalıklara karşı açıklamada bulundular

Özgür-Der Genel Merkezi’nde bir araya gelen STK yetkilileri ve Türkmenistanlı mağdurlar Türkmenistanlıları mülteci haline getiren zorbalıklara son verilmesi çağrısı yaptı.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde doğdukları yerde yaşama hakları elinden alınmış insanların sorunlarına karşı farkındalıkları artırma vurgusu yaptı.

AB'nin mültecilere ilişkin duyarsızlığını eleştiren Kaya, "Doğdukları yerde yaşayamayan insanların ihtiyaçlarına, sıkıntılarına, sorunlarına karşı duyarlılık içinde olmamız gerekiyor. Bu çabaya çokça ihtiyaç var. 14 Haziran’da Akdeniz’de yaşanan tekne faciası hepimizin gözü önünde cereyan etti. Sınırları koruma çabası bir katliama dönüştü. Her türlü sapkınlığa kucak açan AB ülkeleri zavallı insanlara karşı kendini kapattı." dedi.

"Bu kötü tablo karşısında hamdolsun iyi insanlar da var." diyen Kaya, "Yunanistan’da sokakları dolduran insanlar bu tabloyu temsil ediyor. Ülkemizde de bu tarz gelişmelere ihtiyaç var. En son seçim sürecinde ana muhalefet partisi liderinin ırkçılık, yabancı düşmanlığıyla muhacirleri hedef alan utanç görüntülerine hepimiz şahitlik ettik." ifadelerini kullandı.

Kaya'nın ardından konuşan Mazlum-Der Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öner de, Türkmenistan’daki genel durum hakkında bilgi verdi.

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Ali Öner şu ifadeleri kullandı:

Türkmenistan 30 yıldır dünyanın en baskıcı ve en kapalı ülkelerinden birisi olarak tarif edilmektedir. Sesini yükseltmeye çalışanların tacize, fiziksel saldırılara ve keyfi hapis cezalarına maruz kaldığı, yargısız infazlar da dahil olmak üzere yasadışı veya keyfi infazların yaşandığı Türkmenistan konusunda uluslararası gözlemciler, kimseyi doğrudan muhatap almayarak yaşananların üstünü örtmeye çalışıyor. Türkiye’de bulunan Türkmenler tarafından yapılan başvurularda öne çıkan, ancak alanda bağımsız sivil denetim imkanı bulunmadığı için raporlanamayan ihlaller sebebiyle Türkmenistanlılar vatandaşlıkları olmasına rağmen mülteci durumuna sokuluyor.

Mazlum-Der, Mülteci Hakları Derneği, HHD ve THF'nin de katılarak destek verdiği toplantıya Türkmen vatandaşlar da katılarak sorunlarını anlattı.