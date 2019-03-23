(ÖZET) Arnavutluk Türkiye maç sonucu: 0-2 | Arnavutluk Türkiye goller

A Milli Takımımız Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ilk grup maçında Arnavutluk ile deplasmanında karşılaştı. Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u Burak ve Hakan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Ay Yıldızlı ekbimiz elemelere 3 puanla başlayarak iyi bir başlangıç yaptı.

Arnavutluk Türkiye maç sonucu: 0-2

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda ilk startını verdi.Yeni teknik direktör Şenol Güneş ile ilk maçına Arnavutluk deplasmanında çıkan Milliler; Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'nın olduğu H Grubu'ndan çıkarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çaba gösterecek.

15 yıl sonra yeniden milli takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk karşısında nasıl bir kadro çıkaracağı en çok merak edilen konuydu. Şenol Güneş, milli takıma çağırdığı isimlerle tecrübeliler ve gençlerin bir arada oynayacağı yeni bir milli takımın temelini Arnavutluk karşısında attı.

Kalede Mert Günok'u, santrforda Burak Yılmaz'ı, orta sahada da Emre Belözoğlu'nu oynatmasına kesin gözüyle bakılan Güneş'in stoper, 6 numara ve kanatlarda kimi oynatacağı oldukça fazla tartışılan bir konu haline gelmişti. Hatta Güneş'in Mahmut Tekdemir - İrfan Can - Emre Belözoğlu ile, Medipol Başakşehir'in pas organizasyonunu yakalamak istediği de tahminler arasındaydı. Ancak Güneş'in bu planını, İrfan Can'ın sakatlanarak kadrodan çıkartılması bir anlamda bozmuş oldu.

Kalede beklendiği gibi Mert Günok'u oynatan tecrübeli teknik adamın sağ bek tercihi Gökhan Gönül, stoper tercihleri ise Kaan Ayhan ve Merih Demiral olurken, sol bekte Hasan Ali Kaldırım görev aldı. Orta sahaya Emre Belözoğlu - Mahmut Tekdemir - Okay Yokuşlu üçlüsünü yazan Şenol Güneş, hücum hattını ise Cenk Tosun - Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'dan oluşturdu.

Arnavutluk Türkiye maç özeti

Mücadeleye her iki takım da oldukça tempolu bir şekilde başladı. Özellikel ev sahibi ekip Arnavutluk sert bir oyun oynamayı tercih etti. 10 dakikalık kısım geride kalırken önemli bir gol pozisyonu yaşanmazken, Millilerimiz daha çok kontra atak ve kontrollü oyun ile dengeyi sağlamaya çalıştı. Hücum hattında Burak ve Cenk Tosun hareketli oyunu ile Arnavutluk savunmasını şimdiye kadar bir hayli zorladı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Millilerimiz ilk kez kalabalık bir şekilde rakip kaleye yüklendi. Emre'nin şık pasında Burak Yılmaz topla buluşamadı. Seken topa Cenk Tosun hamle yaptı. Yine Burak ceza sahası çarprazında koştu. Topu içeriye çevirmek istedi ama meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Okay'dan kritik koşu

14. dakikada bu kez golü kaçıran taraf Arnavutluk oldu. Balaj yarı sahamızda savunma arkasına sarktı. Okay Yokuşlu iyi bir şekilde geriye koşarak rakibini yakaladı ve ceza sahası içerisinde kolay bir vuruş yapmaısnı önlendi. Pozisyonu önceden sezen Mert Günok da topun sahibi oldu.

Mert'ten başarılı kurtarış

20. dakikada Arnavutluk Ivan Balliu ile gole çok yaklaştı. Ancak kalecimiz Mert Günok başarılı bir şekilde bu tehlikeyi savuşturmayı başardı. Balliu savunma arakasına sarktı ve topla buluşmayı başardı. Bu pozisyonda Merih Demiral biraz ağır kaldı. Başakşehir ile bu sezon formunun zirvesine çıkan Mert başarılı bir şekilde kalesini terk etti ve pozisyonu savuşturmayı başardı.

Mahmut'un presi golü getirdi

21. dakikada Burak Yılmaz skoru 1-0'a getirdi. Mahmut Tekdemir'in rakip ceza alanı dışında kazandığı top sonrasında Cenk Tosun'un ceza alanı içindeki pası ile bir anda sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz'ın şutu ağlarla buluştu. Burak Yılmaz ile maçtaki ilk isabetli şutunu çeken Milli Takım, golü buldu. Tecrübeli golcü Milli Takımdaki gol sayısını 24'e çıkardı.

Maçın ilk sarı kartı 30. dakikada Millilerimizden Cenk Tosun'a çıktı. Golcü futbolcu yoğun itirazlarda bulununca Alman hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Maçta dakikalar 33'ü gösterdiğinde savunma arkasına atılan topta pozisyon arayan Arnavutluk hücum hattına, Merih Demiral yerinde müdahalesi ile topu taca gönderdi ve fırsat vermedi.

34. dakikada savunma arkasına atılan yüksek topta Kaan Ayhan'ın geç kaldığı topa Myrto Uzuni hareketlendi ancak istediği tek dokunuşu yapamadı. Milli Takımımzın savunma arkasına atılan topta rakip ekip sürekli tehlikeli ataklara girdi.

Maçta dakikalar 39'u gösteriğinde Ivan Balliu, Hasan Ali Kaldırım'a hava topunda yaptığı hareket sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

Hasan Ali, geçirdiği sakatlık sonrasında ayağa kalkamadı ve oyun alanına sağlık görevlileri davet edildi. Saha içindeki tedavisi sonrasında Hasan Ali kenara alındı ve mücadele kaldığı yerden yeniden başladı.

45+2. dakikada bir kart daha çıktı. Arnavutluk'ta Ismajli, Hakan Çalhanoğlu'na yaptığı sert hareket sonrası sarı kartı gören isim oldu.

Milli Takımımız tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Ancak Hakan'ın ortasında Burak Yılmaz'a çarpan top rakip takımın savunmasında kaldı.

45+4. dakikada Okay Yokuşlu, ceza alanı dışında Balaj'ın şutundan önce topa ayağını koydu ve tehlikeyi uzaklaştırdı ancak Balaj'ın müdahalesinden kurtulamadı. Okay, kısa süreli sakatlığı sonrasında ayağa kalktı ve maça devam etti.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve hakem devreyi bitiren düdüğü çaldı. Millilerimiz 1-0'lık üstünlükle soyunma odasına giden taraf oldu.

Milliler 2. yarıya oyuncu değişikliği yaparak başladı. İlk yarıda sağ kanatta yoğun efor sarf eden Gökhan Gönül yerini Zeki çelik'e bıraktı.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Mahmut Tekdemir'in tek topunda bir anda ceza alanı çizgisi üzerinde iki rakibi arasında pozisyona giren Burak Yılmaz, devam etmeden şutunu çekti ancak bu deneme etkili olmadı.

Pozisyonun dönüşünde Okay Yokuşlu rakibini düşündürünce hakem tarafından sarı kart gören isim oldu. Okay ilk yarıda da fiziki olarak bir hayli yıprandı.

Emre'yi kızdıran olay

Maçta dakikalar 49'u gösterdiğinde Cenk Tosun, sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrasında ayağa kalkamadı ve hakem Tobias Stieler oyunu durdurarak, Cenk'in tedavisi için oyun alanına sağlık görevlilerini davet etti. Emre Belözoğlu, topu dışarı atmadıkları için Arnavutluk oyuncularına kızdı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan mithiş gol

55. dakikada Hakan Çalhaoğlu güzel bir golle skoru lehimize 2-0'a getirdi. Hakan Çalhanoğlu'ndan harika gol! Emre Belözoğlu'ndan aldığı pas sonrası şık çalımlarla rakip ceza alanı yayı içine kadar ilerleyen Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutu, kaleci Berisha'nın solundan ağlarla buluştu. Milan'da forma giyen yıldız futbolcumuz 40. milli maçında 10. golünü attı.

Arnavutluk ilk oyuncu değişikliğini 58'de gerçekleştirdi. Grezda, Balaj'ın yerine oyuna giren isim oldu. Bir oyuncu değişikliğine daha gitti ev sahibi. Balliu yerine de oyuna dahil olan isim Sadiku oldu.

Karşılaşmanın 63. dakikasında tecrübeli yıldızımız Emre Belözoğlu, bir anda kenini yere bıraktı. Oyunzu değişikliği işaretinin gelmesinin ardından Emre yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı. Şenol Güneş 2. oyuncu değişikliğini zorunlu bir şekilde gerçekleştirmek zorunda kaldı. 22 yaşındaki genç futbolcu bu değişiklikle ilk Milli Takım'da forma giyme şansını yakladı.

70. dakikada Arnavutluk'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza alanı içinde topla buluşan Ledian Memushaj, sol çaprazda sağına çektiği topa sert vurdu ancak bu deneme farklı şekilde auta çıktı.

Burak Yılmaz ofsayta takıldı

85. dakikada Burak Yılmaz, önüne atılan pas sonrasında hızla ceza alanına girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldığında vuruşunu yapıp golü buldu ancak bu gol, ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı.

86. dakikada Arnavutluk'un tecrübeli futbolcusu Xhaka, Mahmet Tekdemir'e yaptığı sert faul sonrası sarı kartı gören isim oldu.

Mert'ten başarılı kurtarış

Maçta dakikalar 88'i gösterdiğinde ceza alanı dışı sağ çaprazdan Hysaj'ın sert şutu, doksan diye tabir edilen noktaya gidiyordu ancak Mert Günok, harika bir refleks ile bu şutu çıkarmayı başardı.

Millilerimiz son oyuncu değişikliğini 88. dakikada gerçekleştirdi. Burak Yılmaz yerine oyuna giren isim Deniz Türüç oldu. Tecrübeli golcü maçta gösterdiği performansla alkışı hak etti.

90+4'te sağ kanattan gelişen Arnavutluk atağında Armando Sadiku ceza alanına girmek istedi ancak Merih Demiral, yerinde yatarak müdahalesi ile rakibine bu şansı tanımadı.

Hakem maçı bitiren düdüğü çaldı ve Millilerimiz sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.