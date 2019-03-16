Özer Hurmacı'dan hakem tepkisi: Dün uçağımıza yıldırım düştü, bugün de maça Bülent Yıldırım düştü Sivasspor forması giyen Özer Hurmacı, mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım'ı çok sert bir dille eleştirdi.

Sivasspor'un futbolcular Özer Hurmacı, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. ''Başka bir şey söylemek istemiyorum" Maçın hakemi Bülent Yıldırım'ı eleştiren Özer Hurmacı, "Dün gelmeden önce uçağımıza yıldırım düştü, bugün de maça Bülent Yıldırım düştü. Tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi, başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Fenerbahçe'nin ligdeki durumunu değerlendiren Özer, "Ben Fenerbahçe'de oynarken 3. olduğumuzu bile hatırlamıyorum, umarım onlar da olduğu yerlerden çıkarlar." ifadelerini kullandı.

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