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Özenmeyin! Nargile sigaradan beter..

Son yıllarda bir de bu çıktı. Acaba hortladı mı desek.. Çünkü, tütünün ülkemize girdiği yıllardan, kağıdın pahalı olduğu devirlerden kalmadır nargile..

21 Ekim 2018 Pazar 15:47
Özenmeyin! Nargile sigaradan beter..

Kağıt ucuzlayıp sigara yapımı hızlanınca, birkaç tiryakinin merakı haline gelmişti. Bir de turistler meraklanırdı.. Halbuki çok az insan nargilenin sigaradan daha zararlı olduğunun farkında.

Sadece bizde değil İran’da ve diğer Ortadoğu ülkelerinde de hortladı sanki nargile. İran’da şimdi mücadele edilmeye çalışılıyor. İran Sigarayla Mücadele Derneği Başkanı Dr. Muhammed Rıza Mescidî, nargilede kanser yapıcı maddeler ve karbondioksitin sigaraya göre 2.5 kat daha fazla olduğunu söyledi. Dr. Muhammed Rıza Mescidi, nargilenin otel, kahvehane ve bazı kültür evlerinde içilmesine izin verilmesinin doğru olmadığını ve Sağlık Bakanlığı’nın bu tür yerlerde de nargile içilmesinin önüne geçmesi için adım atması gerektiğini belirtti.

İran’da çok yaygın olan meyve aromalı tütünlerin, en kötü tütünlere meyve aroması eklenerek yapıldığını ve bunun da insanlara satıldığını söyleyen Mescidi, sigaranın yol açtığı hastalıkların tedavisi için yılda 100 milyonlarca dolar harcandığını kaydetti.

BATIDA GERİLİYOR DOĞUDA ARTIYOR

İran’ın ayrıca sigara derdi de var. Bizdeki sigara yasakları orada yok. Hem de Amerikan Marlboro orada sigara fabrikası işletiyor. Bu yüzden Dr. Mescidi, İran Sanayi Bakanlığı’nın Marlboro sigarasının üretimine izin vermesini kınıyor. İranlıların yılda 54 milyar sigara tükettiğini söyleyen Mescidi, sigara üretimi için kullanılan yılda yaklaşık 5.4 milyar metrekare kağıdın ders kitabı basımı için kullanılabilineceğini söyledi.

Uzmanlara göre, sigaranın zararlarına ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik geniş çaplı çalışmalara bağlı olarak Avrupa ve Amerikalı sigara içenlerin oranı yüzde 85’den yüzde 20’lere düşerken, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde tam tersine bu oran yüzde 25’ten yüzde 80’e tırmandı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 15:47
  1. nargile
  2. nargile ve sigara
  3. nargilenin zararları

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