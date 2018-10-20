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Özellikle ev hanımlarına musallat oluyor

Evet sistit özellikle hanımlara ve kız çocuklarına musallat oluyor.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:50
Özellikle ev hanımlarına musallat oluyor


İdrar yollarının iltihaplanması “sistit”e yol açıyor. Sistit erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülüyor.

Normalde üreme organlarının girişinde yaşayan bakteriler, bazen alt idrar yollarını aşarak mesaneye, yani idrar kesesine ulaşıyor. Bunlar normal sayıda ise idrar yoluyla dışarı atılır. Ancak bakteri sayısı atılandan fazlaysa, böbreklerde iltihaplanma başlar.

Çabuk teşhis olunur ve tedavi edilirse önemli bir hastalık değildir. Uygun tedavi ile sistit belirtileri 24 saat içinde kaybolabilir. Tedavi edilmediğinde kronikleşir ve insan bünyesini zayıf düşürebilir.

Hanımların yüzde 20’si sistit olabiliyor. Kız çocuklarında daha fazladır. 11 yaş altı kız çocuklarında risk oranı %3-5, aynı yaş grubundaki erkek çocuklarda %1’dir. Yani kız çocuklarında erkek çocuklarına göre daha yüksek oranda enfeksiyon riski bulunuyor.

Önlemler:

● Uzun süre idrar tutmayın.

● Bol su için.

● Kahve, çay, alkol gibi içeceklerden uzak kalın.

● Edeb bölgesinin uzun süre nemli kalmasına izin vermeyin.

● Naylon sentetik kumaşlı, sıkı iç çamaşırlar giymeyin.

● Pamuklu iç çamaşırları tercih edin.

● Her gün mutlaka iç çamaşırı değiştirin.

BELİRTİLERİ:

● İdrar yaparken yanma ve sızı olur.

● Sık sık idrara çıkılır.

● Bazen idrardan kan olur.

● Ağrı yapar ve kasıklara ve makat kısmına doğru yayılır.

● Ateş, terleme, yorgunluk olur.

● Kusma ve bulantı yapar.

● İdrar kötü kokar.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:50
  1. Ağrı
  2. sistit
  3. sistit belirtileri
  4. sistitten nasıl korunulur

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