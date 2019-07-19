Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2019 vakıf üniversite ücretleri ne kadar?
ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra TYT 150 baraj puanı ve AYT 180 baraj puanını geçen milyonlarca üniversite adayı puanları nispetinde üniversite tercihlerini yapacak. Üniversite tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite adayları YKS tercihlerini yapacak. Peki üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanan adaylar merak ettiği Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2019 vakıf üniversitelerinin ücretleri ne kadar? İşte tıp fakültesi, mühendislik, eczacılık özel üniversite ücretleri. Koç Üniversitesi ücretleri 2019, Sabancı Üniversitesi ücretleri 2019 fiyatları. Özel üniversite ücretleri 2019.19 Temmuz 2019 Cuma 12:35
ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra TYT 150 baraj puanı ve AYT 180 baraj puanını geçen milyonlarca üniversite adayı puanları nispetinde üniversite tercihlerini yapacak. Üniversite tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite adayları YKS tercihlerini yapacak. Peki üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanan adaylar merak ettiği Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2019 vakıf üniversitelerinin ücretleri ne kadar? İşte tıp fakültesi, mühendislik, eczacılık özel üniversite ücretleri. Koç Üniversitesi ücretleri 2019, Sabancı Üniversitesi ücretleri 2019 fiyatları.
Işık Üniversitesi
Mühendislik, Fen Edebiyat, Mimarlık ve Tasarımi Güzel Sanatlar Fakültesi
Tam ücretli: 55 bin TL
Yüzde 75 burslu: 13 bin 750 TL
Yüzde 50 burslu: 27 bin 500 TL
Yüzde 25 burslu: 41 bin 250 TL
İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi:
Tam ücretli: 53 bin TL
Yüzde 75 burslu: 13 bin 250 TL
Yüzde 50 burslu: 26 bin 500 TL
Yüzde 25 burslu: 39 bin 750 TL
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi:
Ücretli: 120 bin TL
Yüzde 50 burslu: 60 bin TL
Eczacılık Fakültesi:
Ücretli: 70 bin TL
Yüzde 50 burslu: 35 bin TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü:
Ücretli: 39 bin 600 TL
Yüzde 50 burslu: 19 bin 800 Tl
Mühendislik Fakültesi:
Ücretli: 58 bin 080 TL
Yüzde 50 burslu: 29 bin 40 TL
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi:
Yüzde 50 burslu: 45 bin 750 TL
Ücretli: 91 bin 500 TL
Diş Hekimliği Fakültesi:
Ücretli: 91 bin 500 TL
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi:
Yüzde 25 burslu: 45 bin 300 TL
Yüzde 50 burslu: 30 bin 200 TL
Ücretli: 60 bin 40 TL
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
İletişim Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu (Hazırlık)
Yüzde 50 burslu: 28 bin 975 TL
Ücretli: 57 bin 950 TL
Eğitim Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi:
Yüzde 25 burslu: 42 bin 675 TL
Yüzde 50 burslu: 28 bin 450 TL
Ücretli: 56 bin 900 TL
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi:
Ücretli: 62 bin 500 TL
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler:
Ücretli: 62 bin 500 TL
Hukuk Fakültesi:
62 bin 500 TL
İletişim Fakültesi:
62 bin 500 TL
Sanat ve Tasarım Fakültesi:
62 bin 500 TL
İşletme Fakültesi:
62 bin 500 TL
İngilizce hazırlık okulu:
62 bin 500 TL
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti
Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 96,500 TL
Tıp Fakültesi 2019-2020 ders yılı eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 133.000 TL
Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için (Tıp fakültesi dâhil) KDV dâhil 96,500 TL
Yıllık öğrenim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsıyor ve ücretlerin yarısı Güz Yarıyılı başında, geri kalanı Bahar Yarıyılı başında ödeniyor.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi:
85.000 TL
Tıp Fakültesi:
78.000 TL
Eczacılık Fakültesi:
65.000 TL
Hukuk Fakültesi:
60.000 TL
Mühendislik Fakültesi:
52.000 TL
Mimarlık Fakültesi (Mimarlık Programı):
52.000TL
Mimarlık Fakültesi
(Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı):
45.000 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:
45.000 TL
İletişim Fakültesi:
45.000 TL
Ticari Bilimler Fakültesi:
45.000 TL
Fen - Edebiyat Fakültesi:
45.000 TL
Güzel Sanatlar Fakültesi:
40.000 TL
Eğitim Fakültesi:
35.000 TL
Sağlık Bilimleri Fakültesi:
35.000 TL
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu:
28.500 TL
Meslek Yüksekokulu:
25.000 TL
Yabancı Dil Hazırlık Programı Lisans (Dönem Ücreti):
22.500 TL
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Yüzde 25 burslu: 65 bin 250 TL
Yüzde 50 burslu: 43 bin 500 TL
Yüzde 75 burslu: 21 bin 750 TL
Ücretli: 87 bin TL
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi:
Ücretli: 75 bin 900 TL
Yüzde 50 burslu: 37 bin 950 TL
Eğitim Fakültesi:
Yüzde 50 burslu: 20 bin 125 TL
Hukuk Fakültesi:
Ücretli: 54 bin TL
Yüzde 50 burslu: 27 bin TL
Yüzde 25 burslu: 40 bin 500 Tl
AREL ÜNİVERSİTESİ
AREL ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi:
Ücretli: 32 bin 17 TL
Yüzde 50 burslu: 16 bin 8 TL
Yüzde 25 Burslu: 24 bin 12 TL
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi:
Ücretli 32 bin 17 TL
Yüzde 50 burslu: 16 bin 8 TL
Yüzde 25 burslu: 24 bin 12 Tl
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi:
Ücretli: 82 bin 80 TL
Yüzde 50 burslu: 41 bin 40 TL
Yüzde 25 burslu: 61 bin 560 TL
Diş Hekimliği Fakültesi:
Ücretli: 82 bin 80 TL
Yüzde 50 burslu: 41 bin 40 TL
Yüzde 25 burslu: 61 bin 560 TL
Eczacılık Fakültesi:
Ücretli: 74 bin 520 TL
Yüzde 50 burslu: 37 bin 260 Tl
Yüzde 25 burslu: 55 bin 890 TL
Eğitim Fakültesi:
Ücretli: 37 bin 260 TL
Yüzde 50 burslu: 18 bin 630 TL
ANKARA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim ücreti: 45 bin TL
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce Hazırlık Sınıfı: 43 bin 100 TL
Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Fakültesi: 45 bin 700 TL
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi: 38 bin 300 TL
Hukuk Fakültesi: 41 bin 400 TL
Tıp Fakültesi: 59 bin TL
Mühendislik Fakültesi: 41 bin 400 TL
İSTANBUL DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi: 41 bin TL
Yüzde 25 burslu: 30 bin 940 TL
Edebiyat Fakültesi: 38 bin 500 TL
Yüzde 25 burslu: 28 bin 870 TL
İngilizce Hazırlık Sınıfı: 36 bin 300 TL
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce Hazırlık Programı:
Yüzde 75 burslu: 12 bin 750 TL
Yüzde 50 burslu: 25 bin 500 TL
Yüzde 25 burslu: 38 bin 250 TL
Ücretli: 55 bin 400 TL
Hukuk Fakültesi:
Yüzde 50 burslu: 27 bin 700 TL
Ücretli: 55 bin 400 TL
Mimarlık Fakültesi:
Yüzde 50 burslu: 27 bin 700 TL
Ücretli: 55 bin 400 TL
Mühendislik Fakültesi:
Yüzde 50 burslu: 25 bin 500 TL
Yüzde 25 burslu: 38 bin 250 TL
Ücretli: 51 bin
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