Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2019 vakıf üniversite ücretleri ne kadar? ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra TYT 150 baraj puanı ve AYT 180 baraj puanını geçen milyonlarca üniversite adayı puanları nispetinde üniversite tercihlerini yapacak. Üniversite tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite adayları YKS tercihlerini yapacak. Peki üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanan adaylar merak ettiği Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2019 vakıf üniversitelerinin ücretleri ne kadar? İşte tıp fakültesi, mühendislik, eczacılık özel üniversite ücretleri. Koç Üniversitesi ücretleri 2019, Sabancı Üniversitesi ücretleri 2019 fiyatları. Özel üniversite ücretleri 2019.

ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra TYT 150 baraj puanı ve AYT 180 baraj puanını geçen milyonlarca üniversite adayı puanları nispetinde üniversite tercihlerini yapacak. Üniversite tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite adayları YKS tercihlerini yapacak. Peki üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanan adaylar merak ettiği Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2019 vakıf üniversitelerinin ücretleri ne kadar? İşte tıp fakültesi, mühendislik, eczacılık özel üniversite ücretleri. Koç Üniversitesi ücretleri 2019, Sabancı Üniversitesi ücretleri 2019 fiyatları. Işık Üniversitesi Mühendislik, Fen Edebiyat, Mimarlık ve Tasarımi Güzel Sanatlar Fakültesi Tam ücretli: 55 bin TL Yüzde 75 burslu: 13 bin 750 TL Yüzde 50 burslu: 27 bin 500 TL Yüzde 25 burslu: 41 bin 250 TL İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi: Tam ücretli: 53 bin TL Yüzde 75 burslu: 13 bin 250 TL Yüzde 50 burslu: 26 bin 500 TL Yüzde 25 burslu: 39 bin 750 TL ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi: Ücretli: 120 bin TL Yüzde 50 burslu: 60 bin TL Eczacılık Fakültesi: Ücretli: 70 bin TL Yüzde 50 burslu: 35 bin TL Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü: Ücretli: 39 bin 600 TL Yüzde 50 burslu: 19 bin 800 Tl Mühendislik Fakültesi: Ücretli: 58 bin 080 TL Yüzde 50 burslu: 29 bin 40 TL BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi: Yüzde 50 burslu: 45 bin 750 TL Ücretli: 91 bin 500 TL Diş Hekimliği Fakültesi: Ücretli: 91 bin 500 TL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi: Yüzde 25 burslu: 45 bin 300 TL Yüzde 50 burslu: 30 bin 200 TL Ücretli: 60 bin 40 TL İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İletişim Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu (Hazırlık) Yüzde 50 burslu: 28 bin 975 TL Ücretli: 57 bin 950 TL Eğitim Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi: Yüzde 25 burslu: 42 bin 675 TL Yüzde 50 burslu: 28 bin 450 TL Ücretli: 56 bin 900 TL KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Ücretli: 62 bin 500 TL İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler: Ücretli: 62 bin 500 TL Hukuk Fakültesi: 62 bin 500 TL İletişim Fakültesi: 62 bin 500 TL Sanat ve Tasarım Fakültesi: 62 bin 500 TL İşletme Fakültesi: 62 bin 500 TL İngilizce hazırlık okulu: 62 bin 500 TL KOÇ ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 96,500 TL Tıp Fakültesi 2019-2020 ders yılı eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 133.000 TL Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için (Tıp fakültesi dâhil) KDV dâhil 96,500 TL Yıllık öğrenim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsıyor ve ücretlerin yarısı Güz Yarıyılı başında, geri kalanı Bahar Yarıyılı başında ödeniyor. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi: 85.000 TL Tıp Fakültesi: 78.000 TL Eczacılık Fakültesi: 65.000 TL Hukuk Fakültesi: 60.000 TL Mühendislik Fakültesi: 52.000 TL Mimarlık Fakültesi (Mimarlık Programı): 52.000TL Mimarlık Fakültesi (Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı): 45.000 TL İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 45.000 TL İletişim Fakültesi: 45.000 TL Ticari Bilimler Fakültesi: 45.000 TL Fen - Edebiyat Fakültesi: 45.000 TL Güzel Sanatlar Fakültesi: 40.000 TL Eğitim Fakültesi: 35.000 TL Sağlık Bilimleri Fakültesi: 35.000 TL Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu: 28.500 TL Meslek Yüksekokulu: 25.000 TL Yabancı Dil Hazırlık Programı Lisans (Dönem Ücreti): 22.500 TL SABANCI ÜNİVERSİTESİ Yüzde 25 burslu: 65 bin 250 TL Yüzde 50 burslu: 43 bin 500 TL Yüzde 75 burslu: 21 bin 750 TL Ücretli: 87 bin TL İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi: Ücretli: 75 bin 900 TL Yüzde 50 burslu: 37 bin 950 TL Eğitim Fakültesi: Yüzde 50 burslu: 20 bin 125 TL Hukuk Fakültesi: Ücretli: 54 bin TL Yüzde 50 burslu: 27 bin TL Yüzde 25 burslu: 40 bin 500 Tl AREL ÜNİVERSİTESİ AREL ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi: Ücretli: 32 bin 17 TL Yüzde 50 burslu: 16 bin 8 TL Yüzde 25 Burslu: 24 bin 12 TL Mühendislik- Mimarlık Fakültesi: Ücretli 32 bin 17 TL Yüzde 50 burslu: 16 bin 8 TL Yüzde 25 burslu: 24 bin 12 Tl İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi: Ücretli: 82 bin 80 TL Yüzde 50 burslu: 41 bin 40 TL Yüzde 25 burslu: 61 bin 560 TL Diş Hekimliği Fakültesi: Ücretli: 82 bin 80 TL Yüzde 50 burslu: 41 bin 40 TL Yüzde 25 burslu: 61 bin 560 TL Eczacılık Fakültesi: Ücretli: 74 bin 520 TL Yüzde 50 burslu: 37 bin 260 Tl Yüzde 25 burslu: 55 bin 890 TL Eğitim Fakültesi: Ücretli: 37 bin 260 TL Yüzde 50 burslu: 18 bin 630 TL ANKARA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim ücreti: 45 bin TL İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İngilizce Hazırlık Sınıfı: 43 bin 100 TL Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Fakültesi: 45 bin 700 TL İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi: 38 bin 300 TL Hukuk Fakültesi: 41 bin 400 TL Tıp Fakültesi: 59 bin TL Mühendislik Fakültesi: 41 bin 400 TL İSTANBUL DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi: 41 bin TL Yüzde 25 burslu: 30 bin 940 TL Edebiyat Fakültesi: 38 bin 500 TL Yüzde 25 burslu: 28 bin 870 TL İngilizce Hazırlık Sınıfı: 36 bin 300 TL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İngilizce Hazırlık Programı: Yüzde 75 burslu: 12 bin 750 TL Yüzde 50 burslu: 25 bin 500 TL Yüzde 25 burslu: 38 bin 250 TL Ücretli: 55 bin 400 TL Hukuk Fakültesi: Yüzde 50 burslu: 27 bin 700 TL Ücretli: 55 bin 400 TL Mimarlık Fakültesi: Yüzde 50 burslu: 27 bin 700 TL Ücretli: 55 bin 400 TL Mühendislik Fakültesi: Yüzde 50 burslu: 25 bin 500 TL Yüzde 25 burslu: 38 bin 250 TL Ücretli: 51 bin

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