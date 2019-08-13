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(ÖZEL) Türkiye’yi drone’leri ile tanıtıyorlar

Gönüllü drone pilotları Türkiye’nin doğal güzelliklerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımının yapılması için sekizinci kez düzenlenen “Doğa İçin Uç” projesi ile eşsiz güzellikleri kuş bakışıyla gösterdiler.

13 Ağustos 2019 Salı 09:40
(ÖZEL) Türkiye’yi drone’leri ile tanıtıyorlar

Gönüllü drone pilotları Türkiye’nin doğal güzelliklerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımının yapılması için sekizinci kez düzenlenen “Doğa İçin Uç” projesi ile eşsiz güzellikleri kuş bakışıyla gösterdiler.


Türkiye’deki Drone Pilotu gönüllülerinden oluşan Droneturk ekibi tarafından hazırlanan Doğa İçin Uç projesinin 8.’si Göller teması ile hazırlandı. 4K UHD görüntü formatında yapılan çekimlerde ülkenin doğal güzellikleri bütün gerçekliğiyle gözler önüne serildi. Projeye katılmak için Türkiye’nin farklı şehirlerinden 170 adet çekim gönderildi. Gönderilen çekimler arasından 39 tanesi projede yer alarak 6 ay süren müzik çalışması ile sunuma hazırlandı. Projenin müziği Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Öğretim Görevlisi Dr. Özgür Çelik tarafından özel olarak bestelenerek oraventus tarafından da müziği gönüllü olarak düzenlendi.


Doğa İçin Uç projesi ile drone operatörlerinin yaşadıkları bölgelerden çekmiş olduğu görüntüler arşiv niteliğini taşıyor.Droneturk adıyla toplanan grup üyeleri her projede farklı tema çalışmaları konu almakta ve kısa görüntülerini bir arada toplayarak bu eserin oluşmasını sağlamaktadır. Projeye kalan görüntü sahipleri adına TEMA Vakfına isimlerine 1’er adet fidan bağışı yapılarak isimlerine sertifikaları gönderiliyor. Doğa İçin Uç projesinde 1 görüntüye 1 fidan sloganıyla projeye daha yoğun katılımı teşvik etmeyi hedefliyor.


Projede yer alan Bolu Yedi Göllerin havadan çekilen görüntüsünde rengarenk ağaçların eşsiz manzarası kendine hayran bırakıyor. Erzincan’ın Bağıştaş köyünde çekilen görüntülerde gökyüzü ayna suyun üzerine yansıyor. Manzaranın güzelliğine ise o anda raylardan geçen tren eşlik ediyor. Muğla’da gün batımında uçan flamingolara havadan görüntüsü kartpostallık manzaralar oluşturdu. Erzurum’da buzul gölünde çekilen görüntüler ise belgesel yapımlarını aratmadı. Yer yer kar ile kaplı dağların üzerinde uçan drone doğanın tüm güzelliklerini kuş bakışı görmemizi sağladı.Rize’de kayıt edilen görüntülerde ise dağları sarıp sarmalayan bulutların görüntüsüne küçük göletlerin manzarası da eşlik edince ortaya masalsı kareler çıktı. Konya Beyşehir Gölü’nde buzu kırarak ilerleyen sandalın görüntüsü ise doğanın güzelliğini ortaya çıkarttı.



“Amaç burada Türkiye’yi tanıtmaktır”


İnsansız hava Araçları Eğitimi Veren DroneTürk kurucusu Mustafa Kaçan, “Biz aslında yeni yerler keşfetmek için Avrupa’ya akın ederken Türkiye’nin de müthiş doğa manzarasını ve seyahat edilecek yerlerini bu proje ile gösteriyoruz. İzleyenler ise Türkiye’de böyle bir yer var mıymış? Diye bize geri dönüşler sağlıyorlar. Projemizin bir güzel geri dönüşleri ise coğrafya öğretmenlerimizden geliyor. Öğretmenler çektiğimiz göller, dağlar ve tarihi mekanları öğrencilere gösterme imkanları oluyor. Doğanın bozulmadan en güzel hallerini bu proje ile arşiv niteliğinde kayıt altına alıyoruz.Projemizde Meke Gölü’nü görüyorsunuz 4 yıl sonra kuraklıkla baş ederken belki o gölü göremeyeceğiz.Ama bu proje ile Meke Gölü’nün kaybolmadan son kuş bakışı halini kayıt altına almış olduk. Projemizin içerisinde Hasankeyf ve Kaz Dağları’ndan da görüntüler var. Amaç burada Türkiye’yi tanıtmaktır. İnsansız hava Araçları ile neler yapılabileceğini göstermektir. Drone kullanıcılarının DroneTürk Platformunu takip etmelerini öneriyorum. Çünkü hem iş anlamında hem de sosyal sorumluluk projeleri anlamında çok aktif bir grubuz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:40
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