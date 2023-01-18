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Gündem Özel tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri belirlendi
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Özel tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri belirlendi

Özel teknelerin donatımı ve bunları kullanacak kişilerin yeterlikleri, eğitim ve sınavları ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 08:26:00 -
Özel tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri belirlendi

Özel teknelerin donatımı ve bunları kullanacak kişilerin yeterlikleri, eğitim ve sınavları ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tekneye düzenlenmiş bağlama kütüğü ruhsatnamesinin veya gemi sicil tasdiknamesinin seyir esnasında teknede bulundurulması ve denetimlerde ibrazı gerekecek.

Özel tekneler, bölge, mesafe ve zaman sınırı olmaksızın en az amatör denizci belgesi veya güverte sınıfı gemici ve üstü yeterlik belgesi sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyredecek. 18 yaşından küçük amatör denizci belgesi sahibi kişiler, boyu 5 metreden fazla özel tekneleri sevk ve idare edemeyecek. Gövde boyu 24 metreden büyük özel yatlar, ticari yatlar gibi donatılacak.

Ayrıca, amatör denizci belgesi alma şartları, eğitimleri, belge sınavları ve idari yaptırımlar da söz konusu yönetmelikle düzenlendi.

 
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