



ERZURUM (AA) - Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası Erzurum'da düzenlendi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, ülke genelindeki 23 kulüpten yaklaşık 60 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Oldukça heyecanlı geçen yarışlarda, özel sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19.'su düzenlenen şampiyonaya katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Kurt, sporcuların oldukça zor koşullarda mücadele ettiğini belirterek, "Şampiyonaya ülke genelinde 23 kulüp ve yaklaşık 60 sporcunun katılımı var. Ayrıca dünya şampiyonu sporcularımız ve milli takımda yer alan otizmli sporcularımız var." ifadelerini kullandı.

Söz konusu şampiyonada ilk sırayı alan sporcuların milli takım kampına gireceğini aktaran Kurt, "Birinci olan sporcularımızı federasyon olarak düzenleyeceğimiz milli takım kampına dahil edeceğiz. Daha sonra bu sporcularımızın 6-11 Mart tarihlerinde Fransa'daki Dünya Kayak Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmelerini sağlayacağız." diye konuştu.

Kurt, şampiyonanın son 3 yıldır büyükşehir belediyesinin desteğiyle Erzurum'da yapıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Ülke nüfusunun yüzde 12'si engelli. Bunun da yaklaşık yüzde 7'si özel sporculardan oluşuyor. Biz ne kadar bu çocukların sportif başarılarını duyurabilirsek, birçok aile de kendi çocuklarını yönlendirecektir. Tüm bu faaliyetlerimizde bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum."

Törene, Erzurum Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da katıldı.

Yarışlar sonucunda kategorilerinde ilk sırayı alan sporcular şunlar:

Alp disiplini kızlar (otizmli): Aliye Zeynep Bingül.

Alp disiplini genç erkekler (otizmli): Muhsin Murat Bingül.

Alp disiplini genç erkekler (mental) : Nusret Doğukan Toptaş.

Alp disiplini genç kızlar (mental): Ayşe Kader Yavuz.

Alp disiplini büyük kızlar (mental): Tuğba Çelik.

Alp disiplini büyük erkekler (mental): Kadir Telli.

Kayaklı koşu büyük erkekler (mental): Tardin Ören.

Kayaklı koşu büyük erkekler (otizmli): Hasan Çelik.

Kayaklı koşu genç erkekler (mental): Batuhan Öz.

Kayaklı koşu yıldız erkekler (otizmli): Metehan Yıldırım.

Kayaklı koşu yıldız erkekler (mental): Abdullah Karaca.

Kayaklı koşu büyük kızlar (mental): Neslihan Baş.

Kayaklı koşu yıldız kızlar (mental): Yonca Yüksekbağ.



