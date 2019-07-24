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Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'na doğru

- Finlandiya'da 25-30 Temmuz'da yapılacak şampiyonada Türkiye'yi atletizm ve masa tenisi branşlarında 10 sporcu temsil edecek

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:11
Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'na doğru


ANKARA (AA) - Finlandiya'da düzenlenecek Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, Down Sendromlular Masa Tenisi ve Atletizm Milli Takımı, Finlandiya'da 25-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Organizasyonda Türkiye, atletizmde 6, masa tenisinde 4 toplamda 10 sporcu ile kürsü mücadelesi verecek.

Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular ve branşları şöyle:

Atletizm: Ali Topaloğlu, Rıdvan Yalçın, Volkan Yavuzaslan, Dilara Çevik, Merve Uzun, Münevver Yılmaz

Masa tenisi: Benay Balcı, Merve Peker, Enes Yılmaz, Salihcan Öztankal


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:11
  1. Atletizm Milli Takımı
  2. Down Sendromlular Masa Tenisi
  3. Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası
  4. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu

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