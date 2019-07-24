Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'na doğru - Finlandiya'da 25-30 Temmuz'da yapılacak şampiyonada Türkiye'yi atletizm ve masa tenisi branşlarında 10 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Finlandiya'da düzenlenecek Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, Down Sendromlular Masa Tenisi ve Atletizm Milli Takımı, Finlandiya'da 25-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Organizasyonda Türkiye, atletizmde 6, masa tenisinde 4 toplamda 10 sporcu ile kürsü mücadelesi verecek. Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular ve branşları şöyle: Atletizm: Ali Topaloğlu, Rıdvan Yalçın, Volkan Yavuzaslan, Dilara Çevik, Merve Uzun, Münevver Yılmaz Masa tenisi: Benay Balcı, Merve Peker, Enes Yılmaz, Salihcan Öztankal



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.