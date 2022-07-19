Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayıs ayında azaldı

Bu dönemde özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 6.1 milyar dolar gerileyerek 155.4 milyar dolara indi. Kısa vadeli kredi borcu ise 724 milyon dolar artışla 8.2 milyar dolar oldu.

Düşüş söz konusu

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları mayısta 2021 sonuna kıyasla 2 milyar dolar daraldı. Tahvil ihracı borçlanmaları da 2.8 milyar dolar düşüşle 17.2 milyar dolar seviyesine çekildi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 286 milyon dolar düştü, tahvil stoku da 4 milyon dolar azalışla 1.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 902 milyon dolar daralırken, tahvil stoku 247 milyon dolar yükselişle 10.4 milyar dolara ulaştı.

Rakamlar dikkat çekici

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, mayısta 2021 sonuna göre 894 milyon dolar artışla 5.6 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 156 milyon dolar artışla 1 milyar 39 milyon dolara vardı.