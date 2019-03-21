0553 313 94 23

Özel Olimpiyat Dünya Oyunları’nda millilerden bir bronz

ABU Dhabi’de düzenlenen Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları’nda Türkiye Karma Futbol Takımı bronz madalya kazandı.

21 Mart 2019 Perşembe 18:31
Özel Olimpiyat Dünya Oyunları’nda millilerden bir bronz

ABU Dhabi’de düzenlenen Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları’nda Türkiye Karma Futbol Takımı bronz madalya kazandı.


Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri yaşıtlarıyla kaynaştırıp topluma kazandırmayı amaçlayan Özel Olimpiyatlar Türkiye, Abu Dhabi’de gerçekleşen Özel Olimpiyatlar Dünya Oyunları’na 11 kişilik karma futbol takımıyla katıldı.


Birlikte oynayıp eğlenmenin yanında Türkiye’yi temsil etme gururunu yaşayan özel ve partner sporcular, gruplarında 3. olarak madalya kazanmanın mutluluğunu da paylaştı.


Lefkoşa, Erzincan, İzmir, Kayseri, İzmit, Manisa, Balkesir’den katılım sağlayan 6 özel, 5 partner sporcu, Karma Futbol Projesi sayesinde geliştirdikleri futbol becerilerinin ve emeklerinin karşılığını Abu Dhabi’de aldı. Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Futbol Takımı Hindistan’ı 5-1 mağlup ederek ilk başarısını elde etti. Yunanistan ile oynadığı maçta ise 3-1 galibiyet alarak liderliğini sürdürdü. Cezayir ve İtalya takımlarıyla oynadığı maçlarda yenilmesine rağmen, yeniden yeşil sahalarda buluştuğu İtalya’yı 1-0 yenerek üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.


190’dan fazla ülkeden 7 bin 500 özel ve partner sporcunun katıldığı, 20 bin gönüllünün görev aldığı oyunlarda Türkiye’yi temsil eden karma futbol takımı Dünya Oyunları boyunca aynı hedef doğrultusunda oynamanın mutluluğunu yaşarken, futbol maçları sonrası aldıkları bronz madalyalarla birlikte objektiflere renkli pozlar verdi.



Mehmet Civelek: "Tüm sporcularımızı kutluyorum"


Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek, “Çocuklarımızın yaşıtlarıyla kaynaştıkları, birlikte oynayıp birlikte kazanmanın mutluluğunu yaşadıkları bir ortam oluşturmaktan dolayı çok mutluyuz. Hepimizin ortak bir amacı var; çocuklarımız hakkındaki ön yargıları yıkıp aslında aralarında hiç fark olmadığını ve kendilerine fırsat verildiği takdirde hayatı ve oyunu nasıl birlikte güzelleştirdiklerini göstermek. Şimdi ise yıllarca çalışmalarının karşılığını alarak Abu Dhabi’de gerçekleşen Dünya Oyunları’na katıldılar ve gruplarında üçüncü olarak bronz madalya kazandılar. Her birinin ayrı hikayesi olan tüm sporcularımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan skandal İsrail açıklaması!
    1. Trump'tan skandal İsrail açıklaması!
    2. 15 Mart'tan itibaren yasak başlamıştı!..
    3. AK Parti Gençlik Kollarından "Sana..
    4. 15 Mart'tan itibaren yasak başlamıştı!..
    5. Nevruz ateşi Eskişehir’den yakıldı
    6. AK Parti'nin Kütahya mitingi
    7. Rus uzmandan S-400 açıklaması: Türkiye..
    8. Bakan Dönmez: "Türkiye Petrolleri,..
    9. Erzurumspor'dan yabancı kontenjanı..
    10. ABD Başkanı Donald Trump: "52 yılın..
    11. "Terör örgütlerinin gençlerin..
    12. SPK haftalık bülteni
    13. Bakan Akar: Ne gerekiyorsa yaparız
    14. Lahana sarması nasıl yapılır? Lahana..
    15. Facebook'tan büyük skandal! Yeni..
    16. 20 bin öğretmen atamasının branş..
    17. Londra polisi cuma namazında camileri..
    18. Manisa Büyükşehir’den amatör spor..
    19. Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!
    20. Ormanlı’da millet bahçesi ve dere..
    21. Hakan Keleş: "Yabancı sınırından çok..
    22. Karabük’te trafik kazası: 1 ağır yaralı
    23. Bartın’da ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    24. Bitlis’te jandarmadan uyuşturucu..
    25. Alaşehir’de Nevruz Bayramı kutlaması
    26. Bakan Çavuşoğlu: “Maduro ’dizi..
    27. Tekirdağ Dostspor, 59 ve 53 numaralı..
    28. Irak’ta ölü sayısı 71’e yükseldi, 55..
    29. Alaşehir’de ’Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    30. Özhaseki: “Hangi hünerin karşılığında..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!