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Aktüel

(Özel) Martılar kavgaya tutuştu, karga ayırdı

Kadıköy’de kavga eden iki martı ilginç görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:19:38 -
(Özel) Martılar kavgaya tutuştu, karga ayırdı

Kadıköy’de kavga eden iki martı ilginç görüntüler oluşturdu. Martıların kavgasını, karga ayırdı. O anlar ise görenleri gülümsetti.


Kadıköy’de çimenlik alanda kavga eden iki martı ilginç görüntüler oluşturdu. Kavga eden martıları karga ayırmaya çalıştı. O anlar ise görenleri gülümsetti. Yaklaşık yarım saat boyunca nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga eden martıları, karganın ayırması üzerine kavga sona erdi. Karganın ayırması üzerine martılar alandan uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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