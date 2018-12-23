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Özel ligin şampiyonu Kocaeli Nuh Çimento oldu

- Özel Sporcular Futbol Ligi'nde Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu Spor Kulübü, şampiyonluğa ulaştı

23 Aralık 2018 Pazar 16:43
Özel ligin şampiyonu Kocaeli Nuh Çimento oldu


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Futbol Ligi'nde zafer, Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu Spor Kulübünün oldu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan final maçında Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu Spor Kulübü, Kocaeli Yaşam Koçluğu takımını 2-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı.

Ligin üçüncülük maçında ise Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, Mersin Çankaya İş Okulu Spor Kulübünü 1-0 yendi.

Finallerin ardından sporculara madalya ve kupalarını, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır takdim etti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 16:43
  1. Özel Sporcular Futbol Ligi
  2. TFF
  3. Türkiye Futbol Oynuyor

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