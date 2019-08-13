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(Özel) İstanbul’da 247 Van Çataklı aile birbirlerinin bayramını kutladı

Van’ın Çatak ilçesinden gelerek Sultanbeyli’de yaşayan 247 aile, bayram geleneğini yaşatmak için bu bayramda da topluca bayramlaşma töreni düzenledi.

13 Ağustos 2019 Salı 09:04
(Özel) İstanbul’da 247 Van Çataklı aile birbirlerinin bayramını kutladı

Van’ın Çatak ilçesinden gelerek Sultanbeyli’de yaşayan 247 aile, bayram geleneğini yaşatmak için bu bayramda da topluca bayramlaşma töreni düzenledi. Kendi aralarında yaklaşık 16 yıldır düzenledikleri bu bayramlaşma törenlerinde yüzlerce Çataklı vatandaş birbirlerinin bayramını kutlayarak ikramlarda bulunuyorlar.


Van’ın Çatak ilçesinden Sultanbeyli’ye gelen ve hayatlarını burada devam ettiren Çataklılar, bayram geleneğini yaşatmak için kendi aralarında yaklaşık 16 yıldır düzenledikleri toplu bayramlaşma törenlerini bu bayramda da devam ettirdiler. Çataklı 247 aile, artık geleneksel hale gelen bayramlaşmada sokak sokak gezerek mahallelerindeki komşularıyla bayramlaştı. Toplu halde birbirlerinin bayramını kutlayan Çataklılar, birbirlerine şeker ikramında bulundu.


Bayramlaşma hakkında konuşan Murat Gültepe, "Biz yaklaşık 15, 16 senedir bu geleneğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Biz Van’ın Çatak ilçesinden Boyunpınar köyünün halkıyız. Burada yaklaşık 137 eviz fakat bunla yetinmedik çevre köylerden de aynı şekilde bizlere katılım sağlayanlar oldu. Bunu geleneksel hale getirdik artık. Eski bayramları görmek isteyen insanlarımızı varsa Sultanbeyli’ne gelip Van’ın Çatak ilçesi Boyunpınar halkını görüp eski bayramların ne kadar yaşatılmış olduğunu görsünler. Biz her dolaşmamızda birbirimizin elini sıkmaktan ziyade onları tanımak, onlarla hasbihal etmek için gayret gösteriyoruz. Amacımız gençlerimize hoş bir seda bırakmak” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:04
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