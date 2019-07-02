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(Özel Haber) Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen:

Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen, ülkede bu yıl ayçiçeği üretiminde 1 milyon 450 bin ton civarında rekolte beklendiğini söyledi.

02 Temmuz 2019 Salı 12:56
(Özel Haber) Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen:

Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen, ülkede bu yıl ayçiçeği üretiminde 1 milyon 450 bin ton civarında rekolte beklendiğini söyledi. Çalen, Trakya bölgesindeki ekimlerin de son derece müspet gerçekleştiğini dile getirerek, üreticilerin memnun kalacağını ifade etti.


Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen İHA’ya yaptığı açıklamada, ayçiçeği üretiminin son durumu ile ilgili bilgiler verdi. Üretici ortakları ile beraber ülkedeki ayçiçeği üretiminin neredeyse 4’te birini karşıladığını hatırlatan Çalen, “Trakya Birlik olarak da biz ortaklarımızdan 300-350 bin ton arası ürün almayı planlamaktayız” dedi.



“Bölgemizdeki ekimlerimiz bu yıl son derece müspet gerçekleşti”


Çalen, sezon başında Trakya bölgesinde gerçekleşen toprak rahatsızlığından dolayı ikinci ekimlerin gerçekleşmesine rağmen, üreticilerin ayçiçeği rekoltesinden memnun kalacağını belirterek, “Trakya Birlik olarak bölgemizdeki ekimlerimiz bu yıl son derece müspet gerçekleşti. Sezon başında gerçekleşen bir toprak rahatsızlığından ötürü ikinci ekimlerimiz gerçekleşmekle beraber şu ana kadar geldiğimiz nokta son derece müspet” dedi.



“Ülkemizde 1 milyon 450 bin ton civarı rekolte bekliyoruz”


Çalen, “Ülkemizde bu yıl ayçiçeği üretiminde, 1 milyon 400 - 1 milyon 450 bin ton arası rekolte beklenmekte. Trakya bölgesinde de ayçiçeği üretiminde, 700-750 bin ton arası rekolte beklemekteyiz. Trakya Birlik olarak da biz ortaklarımızdan 300-350 bin ton arası ürün almayı planlamaktayız. Şu ana kadar ayçiçek ürününün gelişimi, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki gerçekleşen seyir çerçevesinde ortağımız bu yıl ayçiçek üretiminden memnun kalacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:56
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