(Özel haber) Karagözoğlu: “Stres her zamankinden fazla olacak”

Spor Psikoloğu Doç. Dr. Cengiz Karagözoğlu, yeşil sahalara dönmeye hazırlanan sporcularda mevcut durumdan dolayı bir kaygı sorunu olabileceğini belirterek, “Futbolcular üzerinde normal şartlardan daha fazla stres olacaktır. Bu süre zarfında bilimsellikten yararlanan ve süreci en doğru yöneten kulüpler daha avantajlı olacaktır” dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle futbola ara veren sporcular, 12 Haziran’da yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Pandemi sürecinde hazırlıklarını evlerinde yapan futbolcular, gerekli tedbirlerin alınmasıyla takım çalışmalarına da başladı. Bu süreç sonunda futbolcuları bekleyen sorunlar hakkında Spor Psikoloğu Doç. Dr. Cengiz Karagözoğlu, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Mevcut şartlarda risklerin futbolcular üzerinde bir takım sıkıntılar oluşturabileceğini belirten Doç. Dr. Karagözoğlu, “Antrenmanlara başlamış da olsalar futbolcuların kondisyon ve form seviyelerinde bir takım sıkıntı olacaktır. Korona virüs sürecinde kulüplerimiz olayı çok profesyonelce yönetiyorlar. Bazı takımlar futbolcuları kampa alarak önlemler de alıyor. Bu sürede vücudun dayanıklılığı ile bir sıkıntı yaşayabilirler. Futbolun başlaması için yapılan zirveler öncesinde temsilciler, yöneticiler mutlaka futbolcuları ile görüşmeler yapmıştır. Burada zor bir durumdayız. Çarkların dönmesi için maçların oynanması gerekiyor. Dünyada futbol kamuoyu ikiye ayrıldı. Bazı ligler başladı bazıları ise liglerini tescil etti. Hatta hiç futbola ara vermeyen ülkeler de oldu. Ben bir enfeksiyon uzmanı değilim ama risk var mı evet var. Bu riskler psikolojik yansımaları da beraberinde getiriyor. Sporcuların kendilerini maça verebilmeleri, hazırlıklarını tam anlamıyla yapılması konusunda bir takım sıkıntılar yaşayabilir. Oyuncular şu an steril ortamda çalışıyor. Birbirine virüs bulaşma riski az gibi görünüyor. Ama riski hiç mi yok illa ki vardır. Bir soyunma odası kavramı var. Orası küçük bir alan. Sosyal mesafe kuralında orada nasıl bir önlemler alınacak, göreceğiz. Sporcularla, teknik ekiplerle, uygulayıcılarla birlikte stratejinin çok iyi kurulması gerekiyor. TFF son derece yetkin uzmanlara sahip. Eminim en doğru kararlar verilecektir” diye konuştu.

“Psikolojik antrenmanlar da çok önemli”

Futbola verilen ara sonrası 12 Haziran’da başlamanın süre olarak bir sıkıntı doğurmayacağını ifade eden Karagözoğlu, “Başlama için süre yeterli. Futbolculara evlerinde yaptıkları antrenmanları son dönemlerde tesislere de taşıdılar. Bir sporcunun en önemli görevi kendini hazır tutmaktır. Bunu da yaptıklarını düşünüyorum. Süre anlamında bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Ama futbolcular maç yaptıklarında vücut üzerinde baskı ve zorlama vardı. Bundan dolayı da direnç ve dayanıklılık geliştiriyordu bünye. Şimdi futbolcularda bununla ilgili bir eksiklik var. Sporcuların sakatlanma riski normal şartlardaki sezona göre tabii ki daha fazla olacaktır. Bu şartların getirmiş olduğu kaygı unsurları var. Sporcularda biraz stres oluşturacak durumlar var. Bunları iki boyutta incelememiz lazım. Birincisi hastalanma riski ve bunun getirdiği sorunlar. Virüs bulaşma riskinden bahsedebiliriz burada. İkincisi de performans kaygısı. Futbolcularda beklentilerden doğan bir stresin normal şartlardan çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Stresin ortaya çıkardığı bir gerginlik durumu olabilir. Bunların iyi yönetilmesi gerekir. Sporcuların duygu-düşünce kontörlü ve gevşeme çalışmaları yapmaları gerekir. Futbolcuların en iyi performanslarını zihinlerinde canlandırarak hazırlanmaları önemli. Bunlara biz psikolojik antrenmanlar diyoruz. Beynin hazır olması çok önemli. Bu dönemde beyin de kendini bırakıyor. Bu süreçte bütün kulüpler aynı şartlarda olduğu için aynı seviyede sahaya dönecektir. Bu saydığımız konulara biraz daha dikkat eden, hazırlıkta bilimsellikten daha çok yaralanan ve sporcuları kafa olarak daha iyi hazırlayan kulüpler daha avantajlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Her sporcuya özel program hazırlıyoruz”

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile bir görüşme yaptığını da belirten Doç. Dr. Cengiz Karagözoğlu, “Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve teknik direktör Robert Prosinecki ile bir görüşme yaptık. Neler yapabiliriz bunları konuştuk. Sporcuların fiziksel, teknik-taktik ve psikolojik hazırlık dönemleri vardır. Biz sporcuları psikolojik açıdan en hazır hale getirmeye çalışacağız. Şu dönem futbolculara uzaktan erişim ile ulaşacağız. Futbolculara birtakım testler yaparak durumlarına bakacağız. Uzmanlık alanımızda elimizden geleni yapacağız. Bu dönemde her sporcu farklı etkileniyor. Biz de sporcuların durum ve özelliklerine göre programlar hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.