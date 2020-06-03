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Aktüel

(ÖZEL) Fatih’te toplu ulaşıma korona virüs denetimi

Korona virüsle mücadelede normalleşme sürecine girilen bu süreçte Fatih’te polis ekipleri toplu ulaşımda uyulması gereken kurallara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:33:06 -
(ÖZEL) Fatih’te toplu ulaşıma korona virüs denetimi

Korona virüsle mücadelede normalleşme sürecine girilen bu süreçte Fatih’te polis ekipleri toplu ulaşımda uyulması gereken kurallara yönelik denetim gerçekleştirdi.


Yeni tip korona virüs ile mücadelede Türkiye normalleşme sürecine girerken İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu ulaşımda yüzde 50 sınırı kaldırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Unkapanı’nda toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.


Uygulamada otobüs ve taksi dolmuşlar durdurularak korona virüs salgınına karşı alınması gereken önlemler konusunda denetim yapıldı. Araç sürücülerine ve yolculara maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı ile bilgilendirme yapıldı.

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