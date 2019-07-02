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(Özel) Derinin tabakhaneden mağazaya zorlu yolculuğu

Türk ve dünya deri sektöründe yaklaşık 800 yıllık bir geçmişe sahip olan Uşak’ta ustalar halen ilk günkü heyecan ve kalite ile deri üretimini devam ettiriyor.

02 Temmuz 2019 Salı 15:01
(Özel) Derinin tabakhaneden mağazaya zorlu yolculuğu

Türk ve dünya deri sektöründe yaklaşık 800 yıllık bir geçmişe sahip olan Uşak’ta ustalar halen ilk günkü heyecan ve kalite ile deri üretimini devam ettiriyor. Kentte üretilen birbirinden kaliteli ve güzel deri ürünler doğallıkları ile de dünya pazarlarında kendine yer buluyor.


Tarihi M.Ö. 4000’li yıllara dayanan ve ilkler şehri olarak bilinen Uşak, deri sektöründe de 700-800 yıllık bir geçmişe sahip. Derinin merkezi olan, yakın tarihte 2 büyük tabakhane eskiten Uşak deri sanayi, son olarak Uşak Denizli karayolu üzeri 8. kilometrede kurulan Karma Deri Organize Sanayinde hizmet vermeye devam ediyor. Üretilen son teknoloji ürünü, yeni sistem makinelerle birlikte gün geçtikçe kendini yenilemeye devam ediyor. Fabrikalara giren bu makinelerle birlikte üretim kapasitesi ve kalite artıyor. Üreticiler artık deri ile alakalı yeni buluşlar peşinde. OSB Sanayinin devlerinden olan ve ilk olarak şeffaf deriyi üreten firma ise bunlardan biri. Derinin ışık geçirmezliğini çeşitli kimyasal işlemlerle ortadan kaldırıp, şeffaf deriyi üreten firmanın üretim müdürü Murat Taşer, fabrikada küçük ve büyükbaş hayvan derilerini işleyerek çantalık, ayakkabılık, giysilik, kemerlik ve kullanılabileceği her alanının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde işleyebildiklerini kaydetti. Taşer, “Ayrıcalıklı ve nitelikli makine ekipmanı ve üretim çeşitliliğinde Uşak’ta tek olmaya devam ediyoruz. Ayrıca 1 deri mühendisi, 1 kimya mühendisi, 4 deri teknikeri ve bu işin eğitimini görmüş 5 kişilik teknik ekiple çalışmaktayız. Dünyada tek olarak ürettiğimiz şeffaf deriyle alakalı olarak da Fransa ve Hong Kong fuarlarında katma değeri yüksek ödüller aldık. Uşak’ımızın ismini dünyaya duyurmaya devam ediyoruz” diye konuştu.



“Fabrikaya giren bir deri en erken 1 ayda çıkıyor”


Fabrikada deri mühendisi olarak görev yapan Fazıl Tiryakioğlu ise derinin fabrikaya girişinden çıkışına kadar olan evrelerini şöyle anlattı:


“Yurt içinden ve yurt dışından gelen ham deriler, ayak ve boyun kısımları kesildikten sonra pervanelere atılıyor. Kiri pisliği yıkanıyor etleme denilen işlemle derinin yüzeyindeki leşler alınıyor. Kimyasallarla deri yününden ayrılıyor. Ayrıca derilerde kalan istenmeyen maddeler dolaplarda yapılan işlemlerle uzaklaştırıyor. Bu safhadan sonra çeşitli yöntemlerle derinin tabaklanması işlemi yapılıyor. Sonra istenilen kalınlıkta tıraş yapılıyor inceltiliyor. Daha sonra boyama ve yağlama işlemi yapılıyor. Kuruduktan sonra mekanik işlemlerden geçerek tekrar tıraş makineleri ile son rötuşlar yapılıyor. Derinin düzleşmesi için gergi makinelerinden geçiyor. Gerildikten sonra finisaj aşamasına giriyor, ütüleme ve düzleştirme işlemlerinden sonra kalite kontrol yapılarak desi makinesinde desimetre olarak derinin ölçümü yapılıyor pazara sunuluyor.”


Üretimi yapılan deri ürünler dünya pazarlarında ise kalitesi ile bilinirken, kentteki üreticilerin birçok özel sipariş de aldıkları ve yaptıkları kaydedildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:01
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