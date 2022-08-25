Özdağ'ın promosyon iftirasına Çataklı’dan cevap: ‘Farkındayız, rol çalmaya çalışıyorsunuz!’

CHP’li Murat Bakan ve ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk polisinin alacağı promosyon üzerinden gündelerdir provokasyon yapıyor. Yaklaşık 1 aydır VakıfBank’la devam eden görüşmeleri görmezden gelen yalan çetesine cevap veren Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ‘’Farkındayız, rol çalmaya çalışıyorsunuz!’’ diyerek, Özdağ ve Bakan’ın iftiralarıyla ilgili açıklama yaptı.

Ümit Özdağ, ‘’300.000 polis için EGM Vakıfbank ile promosyon anlaşması yaptı. Aylık 300 liradan 5 yıl için toplam 18 bin TL alacaklar. Oysa 1800 çalışanı olan kurumlar 3 sene için 35-41 bin TL arasında peşin promosyon alıyor. Polisin hakkını yemeyin. SS, polise düşmanlık yapma.’’ ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise, ‘’Sorduk, tekrar soruyoruz? 330.000 polis memurunun promosyonuna kim çöktü? Aynı Vakıfbank Adalet Bakanlığı personeline tek seferde 25.000 TL verirken polise neden taksitle 10.200 TL verdi? Anlaşmanın içinde bilmediğimiz ne var?’’ dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Özdağ ve Bakan’a şu sözlerle yanıt verdi:

‘’Hayatı yalan olanlarla büyükelçiliklerden çıkmayıp Polisimize tokat atanlara Meclis’te ses çıkarmayanlar, provokasyon peşinde…

Polisimizin Promosyon Protokolü 18.03.2022 tarihinde imzalandı.

Dönemin koşullarına göre 104 TL’den 300 TL’ye çıkarılarak %