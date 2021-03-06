Özdağ’ın bombalarına ‘candaş medya’ kör!

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Cumhur İttifakı’nı oluşturan Ak Parti ve MHP ilçe teşkilatlarındaki istifaları bile manşetlerine taşıyan zillet medyası, Ümit Özdağ’ın kurucusu olduğu İYİ Parti’den zehir zemberek açıklamaların ardından istifa etmesini ya görmezden geldi ya da birkaç cümle ile geçiştirmeyi tercih etti. Zillet medyasının bu ikiyüzlülüğü, kendi okuyucularını aptal yerine koydular şeklinde yorumlandı. İstanbul milletvekili Ümit Özdağ’ın eski partisi İP’i bombalaması zillet medyasında karşılık bulmadı. Özdağ’ın, eski partisinin FETÖ ile iç içe olduğunu iddia etmesi ve “belediyelerden gelen çantalar, ihaleler ve işler karşılığında İYİ Parti’nin onurunu sattınız” sözleri, Millet İttifakı’nı destekleyen gazetelerde haber değeri görmedi.

İddiaları duymazdan geldiler

İP’in yayın organı konumundaki Yeniçağ ile Milli Gazete ve marjinal sol örgütlerin bülteni Birgün ile Evrensel, Özdağ’ın istifasına birinci sayfalarında yer vermezken, Sözcü, Cumhuriyet ve Karar istifayı birkaç cümle ile geçiştirdi. AK Parti Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Savacak’ın daha sonra “yanlış anlaşıldım” diyerek tashih ettiği sözlerini bile köpürterek manşetine taşıyan Sözcü, Ümit Özdağ’ın zehir zemberek açıklamalarını görmezden geldi. İstifayı “Özdağ istifa etti” başlığıyla duyuran ve sözde FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden Sözcü, Özdağ’ın FETÖ hakkındaki açıklamalarını ise görmezden geldi. Cumhuriyet gazetesi ise Özdağ’ın istifasını “Milliyetçi Parti sinyali” başlığıyla tek sütundan verirken, istifa hakkında “zamanlaması manidar” yorumunda bulundu. Karar gazetesi ise Özdağ’ın istifasını, Meral Akşener’in görüşlerinin yer aldığı “Millet herkesi tartacak” haberinde, üst başlıkla geçiştirmeyi tercih etti. Zillet medyasının bu tavrı okuyucularını aptal yerine koydular şeklinde yorumlandı.