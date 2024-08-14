Özdağ ve Jahrein gibilere terk edilmiş bir kuşak! Irkçı seküler ergenler tehlike saçıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de rejim artığı mankurtun beş kişiyi bıçakla yaralamasının nedeninin 'oyun bağımlılığının' neticesi olduğunu savundu.

Batı'da son yıllarda artan sınırsızlığının neticesi olarak ortaya çıkan mankurt gençler Türkiye'de de görünmeye başlandı. 100 yıldır rejimin gençliği getirmek istediği nokta artık gün yüzüne çıkmış oldu.

Dün yaşanan olayda Eskişehir'de A.K. (18) bıçak ve baltayla Tepebaşı Camii'ne yakın çay bahçesinde bulunan vatandaşlara bıçak ile saldırdı, 5 vatandaş yaralandı. Üzerinde hücum yeleği, maske ve kask bulunan şüpheli aynı zamanda bu anları canlı olarak yayınladığı ortaya çıkmıştı.

OYUN BAĞIMLILIĞI DEĞİL İSLAM DÜŞMANLIĞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise suçu oyunlara attı.

Göktaş, paylaşımında "Eskişehir'de maskeli bir saldırganın, oynadığı oyunun etkisiyle gerçekleştirdiği saldırı sonrası Psikososyal Destek Ekiplerimizle hem yaralı vatandaşlarımıza hem de ailelerine yönelik psikososyal destek sürecine devam ediyoruz. Dijital oyunların çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığına olumsuz etkisini net bir şekilde gözler önüne seren bu menfur olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planımızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız" şeklinde yazdı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yıllardır bu ülkede oyunların oynanmasına rağmen böylesi olayların görülmediği ortadayken, bakanın bu tarz açıklaması hem olayı küçümseme hem de İslam düşmanlığının gizlenmesi anlamına geliyor.

Rejimin çöplerini toplamak dışında hükümetin harekete geçmemesi de bu tarz olayların günden güne artacağının habercisi oluyor.

MANKURT AZILI İSLAM DÜŞMANI VE IRKÇI ÇIKTI

Eskişehir'de cami cemaatine saldıran ve rejimin "yetişkin" kabul ettiği mankurtun sosyal medya paylaşımları da nasıl bir İslam düşmanı olduğunu gösteriyor.