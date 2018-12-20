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Özbekistan, Afganistan'a elektrik ihracatını artıracak

Özbekistan, gelecek yıl komşusu Afganistan'a 3,1 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi planlıyor.

20 Aralık 2018 Perşembe 09:14
Özbekistan, Afganistan'a elektrik ihracatını artıracak

Özbek Energo Devlet İşletmesi Başkanı Uluğbek Mustafayev, Taşkent'te düzenlenen bir toplantının ardından AA muhabirine, ülkesinin Afganistan'a yaptığı elektrik ihracatı konusunu değerlendirdi.

Mustafayev, geçen yıl Afganistan'a 1,9 milyar kilovatsaat elektrik ihraç ettiklerini belirterek, "Yıl sonuna kadar Afganistan'a 2,6 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi planlıyoruz. Gelecek yıl ise bu ülkeye 3,1 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi öngörüyoruz." dedi.

Özbekistan'ın daha önce Afganistan'a bir kilovatsaat elektriği 7,6 sentten sattığını anımsatan Mustafayev, taraflar arasında varılan mutabakatın ardından 1 Haziran itibarıyla Özbek tarafının Afganistan'a sattığı elektrik fiyatında yaklaşık yüzde 35 indirim yaparak, bir kilovatsaat elektrik fiyatını 5 sent olarak belirlediğini vurguladı.

Mustafayev, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Aralık 2017'de Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette iki ülke arasında imzalanan "Surhan-Puli Humri Elektrik Hattı" inşaatına ilişkin anlaşma kapsamında, hattın Özbekistan'dan geçen 45 kilometrelik kısmının inşaatına başlandığını ifade ederek, söz konusu projenin faaliyete geçmesiyle Özbekistan'ın elektrik sevkiyatının büyük ölçüde artacağını kaydetti.

Uluğbek Mustafayev, ayrıca bu yıl Tacikistan'ın ilk kez Özbekistan üzerinden Afganistan'a elektrik sevk ettiğini de sözlerine ekledi.

Özbekistan, Afganistan'a ilk kez 2002'de 62 milyon kilovatsaat elektrik ihraç etmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 09:14
  1. Afganistan
  2. Özbekistan

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