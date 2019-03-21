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Ozan Tufan'dan Fenerbahçe sözleri: Hazır olarak döneceğim

Fenerbahçe'den Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan kariyeri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 13:31
Ozan Tufan'dan Fenerbahçe sözleri: Hazır olarak döneceğim

Fenerbahçe'de sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Sportif Direktör Damien Comolli, milli ara nedeniyle İstanbul'a gelen Ozan Tufan'la bir araya geldi.

''Fenerbahçe'ye hazır bir oyuncu olarak döneceğim"

Fransız Sportif Direktör, Ozan'a kendisini yakından takip ettiklerini aktararak, "Alanyaspor'da futbola yeniden döndüğünü hissedebiliyorum. Umarım bu gelişimin devam eder" dedi. 23 yaşındaki oyuncu ise, "Üst üste 6 maçta 11 başladım. Kendime geldim. Fenerbahçe'ye hazır bir oyuncu olarak döneceğim" mesajını verdi.

''Bize çok önemli katkılar sağlayacaksın''

Samimi geçen görüşmede, Damien Comolli, teknik direktör Ersun Yanal'ın da Ozan hakkında hayli olumlu görüş bildirdiğini kaydederken, "Gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız. Sen de bize çok önemli katkılar sağlayacaksın" dedi ve gelecek sezon kendisine kapıların açık olduğunu net bir şekilde iletti. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan, devre arasında Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

Ozan Tufan, sezon başı Phillip Cocu'nun gözüne girememiş, uzun süre altyapı takımı ile çalışmalarını sürdürmüştü. Zor günleri atlatan tecrübeli orta saha, gelecek sezonu bekliyor. (Sabah)

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:31
  1. İstanbul
  2. Ozan Tufan
  3. Fenerbahçe
  4. Aytemiz Alanyaspor

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