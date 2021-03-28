Ozan Tufan kimdir, nerelidir? Ozan Tufan kaç yaşında? Ozan Tufan hangi takımda?

Ozan Tufan kimdir? Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli'de Maden işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bursa'da 10 yaşında okul takımıyla katıldığı turnuvalarda oynadığı sırada Bursaspor Kulübü alt yapı antrenörleri tarafından izlenerek alt yapıya seçildi.[2] Bursaspor ile henüz 9 yaşında yani 2004 yılında tanışan Ozan Tufan'ın 2005 yılında ise lisansı çıkartıldı. O dönemlerde Danone Ligi olarak geçen minikler liginde dikkat çeken Ozan Tufan, 2007 yılında Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile birlikte Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı ve turnuvaya damgasını vurdu. Attığı 9 golle gol kralı olan genç oyuncu, o dönem orta sahanın sağ kanadı ve ortasında görev yapıyordu.

Ozan Tufan, 2009-2010 sezonunda 1995 jenerasyonu ile birlikte Coca Cola Akademi U-15 Ligi'nde oynamaya başladı.

2010-2011 Bursaspor U-16 Takımı'nın şampiyonluğu ile noktalandı ancak Ozan Tufan, yaşadığı sakatlığın sürmesi nedeniyle sezonun ilk yarısında hiç forma giyemedi, sezonun ikinci yarısında ise sadece 2 karşılaşmada görev aldı. Ozan 2011-12 sezonunda U-17 Takımı ile oynadığı 10 maçın ardından millî takıma kadar yükseldi.

Fenerbahçe ile oynanılan final maçında yıldızını parlatan Ozan, 2012-13 sezonunda ise A Takıma alındı. Genç oyuncuyu Avusturya kampı kadrosuna da alan Ertuğrul Sağlam, onu ilk kez 9 Ağustos'ta Bursaspor kadroya aldı. 12 Ağustos 2015'te 7.000.000 € karşılığında 5 yıllığına Fenerbahçe'ye transfer oldu.