Ozan Kabak'a büyük şok! Tam 6 gol
Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi veren Ozan Kabaklı Stuttgart, Augsburg'a 6-0 mağlup olarak ağır bir yara aldı.20 Nisan 2019 Cumartesi 19:34
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, Augsburg'a 6-0 mağlup olarak kümede kalma yarışında ağır bir yara aldı.
Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın 90 dakika forma giydiği maçta, Augsburg'un gollerini Khedira, Hahn, Max (2) ve Richter (2) attı.
Stuttgart, bu sonuçla 21 puanla 16. sırada kaldı. Ev sahibi ise 31 puanla 14. sıraya yükseldi.
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