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Siyaset Özalan’dan SİHA Sezgin’e tepki!
Siyaset

Özalan’dan SİHA Sezgin’e tepki!

Terör örgütü PKK’nın paçavrasını oluşturan renklerin önünde fotoğraf çektirip, “Herkese günaydın, troller size 2 defa günaydın. Troller, haydi iş başına” ifadeleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan SİHA Sezgin’e, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 18:48:00 -
Özalan’dan SİHA Sezgin’e tepki!

YENİ AKİT  ANKARA

Terör örgütü PKK’nın paçavrasını oluşturan renklerin önünde fotoğraf çektirip, “Herkese günaydın, troller size 2 defa günaydın. Troller, haydi iş başına” ifadeleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan SİHA Sezgin’e, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan tepki gösterdi. Özalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önce SİHA'lara saldırıyor, sonra da kendisini eleştirenlere "Troll" diyor ve tahrik ediyor. CHP ve İyi Parti İttifakı, Sezgin Tanrıkulu demek. Cumhur İttifakı, SİHA demek, terörün başını ezmek demek.” İfadelerini kullandı.

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