Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki!

YENİ AKİT ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında "Bizim iktidarımızda bizi istediğiniz gibi eleştireceksiniz, istediğiniz gibi tweet atacaksınız" açıklamasında bulunmasının ardından AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kemal Kılıçdaroğlu, yine ‘Bizim iktidarımızda bizi istediğiniz gibi eleştireceksiniz, istediğiniz gibi tweet atacaksınız’ dedi. Birkaç gün önce CHP'li Eren Erdem, ‘CHP'yi bu kadar rahat eleştiremezsiniz’ diyerek tehditler savurdu. CHP'yi eleştiren CHP'li fenomenleri ifşa etti” ifadelerini kullandı.