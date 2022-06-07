  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki!
Siyaset

Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında "Bizim iktidarımızda bizi istediğiniz gibi eleştireceksiniz, istediğiniz gibi tweet atacaksınız" açıklamasında bulunmasının ardından AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 17:52:00 -
Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki!

YENİ AKİT  ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında "Bizim iktidarımızda bizi istediğiniz gibi eleştireceksiniz, istediğiniz gibi tweet atacaksınız" açıklamasında bulunmasının ardından AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kemal Kılıçdaroğlu, yine ‘Bizim iktidarımızda bizi istediğiniz gibi eleştireceksiniz, istediğiniz gibi tweet atacaksınız’ dedi. Birkaç gün önce CHP'li Eren Erdem, ‘CHP'yi bu kadar rahat eleştiremezsiniz’ diyerek tehditler savurdu. CHP'yi eleştiren CHP'li fenomenleri ifşa etti” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay