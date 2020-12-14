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Aktüel Öz Taşıma-İş Sendikası, üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırdı
Aktüel

Öz Taşıma-İş Sendikası, üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırdı

Genel Başkan Mustafa Toruntay: - "Her bir üyemiz bizim için çok kıymetli. Sosyal sendikacılık anlayışıyla üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:25:26 -
Öz Taşıma-İş Sendikası, üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırdı

ANKARA (AA) - Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkan Mustafa Toruntay, tüm üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırdıklarını bildirdi.

Toruntay, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal sendikacılık konusunda öncülük etmeye devam ettiklerini belirtti.

Öz Taşıma-İş'in 22 bine yakın üyesiyle büyük ve güçlü bir aile olduğunu aktaran Toruntay, üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarını daha ileriye taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

Bu kapsamda yeni dönemde de tüm üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırdıklarını kaydeden Toruntay, şu bilgileri verdi:

"Sigorta bedelinin tamamı sendikamızca karşılandı. İyi günlerinde de kötü günlerinde de üyelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Her bir üyemiz bizim için çok kıymetli. Hiçbir zaman sadece toplu iş sözleşmesi imzalayan bir sendika olmadık. Her zaman sosyal sendikacılığı ön planda tuttuk. Bundan sonra da sosyal sendikacılık anlayışıyla üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

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