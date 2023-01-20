Öz Büro-İş’ten Hak-İş’a İmamoğlu tepkisi

Hak-İş’e bağlı Öz Güven-İş ve Öz Gıda-İş sendikalarının başkanlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “destek ziyaretinde” bulunmaları kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanırken, Hak-İş Konfederasyonu’nu da karıştırdı.

Ziyarete ilişkin çok sert tepkide bulunan Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, yazılı bir açıklama yaparak kendilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durduğunu bildirdi.

“Biz devletimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız”

Baki Gülbaba şunları söyledi: “19 Ocak Perşembe günü Konfederasyonumuz Hak-İş’e bağlı bazı sendika yöneticilerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretleri sırasında ortaya çıkan yanıltıcı duruma açıklık getirmek, vatan ve emek mücadelemiz adına kaçınılmaz bir zorunluluk meydana getirmiştir.

Bir emek örgütü olarak, haksızlık ve sömürü kimden nereden ve ne şekilde planlanırsa planlansın karşısındayız.

Biz sendikayız, küresel dünya egemenlerinin ülkelere, halklara, adalete, özgürlüğe, barışa ve emeğe neler yaptıklarının da neler hazırladıklarının da tabi ki farkındayız.

Emperyalizmin ve onun maşalarının, karşısında durmak varlık sebebimizdir. Çıkarcıların ve ufak hesap sahiplerinin vatan ve emek davamıza zarar vermelerine asla razı olmadık, olmayacağız.

Dün hangi çizgide durduysak, bugün de estirilmeye çalışılan yalan rüzgârlarına göre şekil almadan dimdik ve omurgalı bir şekilde kararlı duruşumuzu sürdürmek, vatana ve emeğe borcumuzdur.

Emek mücadelesinin bir ferdi, bir Hak-İş’li ve Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı olarak; Ömrünü, siyasi hayatını, mazlumun yanında ve zalimin karşısında olmaya, milletine, devletine tuzak kuran odaklarla mücadele ederek, onların kirli planlarını bozmaya adayan, milletimizin, insanlığın ve tüm ezilenlerin umudu olan Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu destek ve dualarımızla arkasında durduğumuzu daha yüksek sesle kamuoyunun dikkatine sunuyorum.

Biz bütün dünya ezilenlerinin yanındayız. Biz Devletimizin yanındayız. Biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”