Oyuncusu hakeme tokat attı! Verdiği tepki herkesi şoke etti

Kocaeli 1.Amatör D Grubu’nda ligde kalmak için mücadele veren Gölcük Asarköyspor’un Gebze Kirazpınarspor ile karşılaştığı maçta kırmızı kart gören futbolcusunun hakeme tokat atması sonrasında duruma sinirlenen Asarköyspor başkanı takımı ligden çekti.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde mahalle gençlerinin kötü alışkanlıklardan uzak durması amacıyla 2012 yılında kurulan Gölcük Asarköyspor bir yandan başarı elde ederek Kocaeli 1.Amatör D Grubu’na yükselirken, diğer yandan da gençlerin uyuşturucu ve alkol gibi bağımlılıklardan uzak durmasını sağladı. Kocaeli 1.Amatör D Grubu’nda ligde kalmak için mücadele veren Gölcük Asarköyspor, geçtiğimiz hafa Gebze Kirazpınarspor ile karşılaştı. Gölcük Hisareyn Stadı’nda oynanan maçın 5. dakikasında rakip takımın attığı 1 golle mağlup duruma düşen Asarköyspor’un oyuncusu Nihat Ay, 36. dakikada kırmızı kart gördü. Kırmızı kart görmesine sinirlenen futbolcu, tartıştığı hakem Kazım Çiftçioğlu’na tokat attı. Diğer futbolcuların araya girmesi ile sakinleştirilen futbolcu uzaklaştırılırken, karşılaşmanın hakemi maçı erteledi.

Yapılan hareketi kabullenemeyen başkan takımı ligden çekti

Karşılaşmada yaşanan olay sonrası duruma sinirlenen Asarköyspor Başkanı Güven Özmen, futbolcusunu karşılaşmayı yöneten hakemle yaşadığı olayın fair play dışı bir durum olduğunu belirterek yönetim kurulunu topladı. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için kurdukları takımın istedikleri yönde ilerlememesi sebebi ile ligde devam etmenin bir önemin olmadığını kararlaştıran takım yönetimi takımı ligden çekmeye karar verdi. 2012 yılından beri gençler için takımda mücadele verdiklerini söyleyen Asarköyspor Başkanı Güven Özmen, yaşanan olay sonrasında fair play bir davranışta bulunarak takımı ligden çekme kararı aldıklarını ifade etti.

“Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak amacıyla bu takımı kurduk”

Takımın kuruluş amacının yaşanan olaya ters düştüğünü belirten Başkan Özmen, “2012 yılında gençlerimizi bir araya toplamak, kötü alışkanlıklardan kurtarmak, birlik ve beraberlik sağlamak amacıyla bu takımı kurduk. Ben Asanköy’de esnafım. Gençlerin de bana yapmış olduğu baskı ile bu takımı kurma yoluna çıktık. Büyüklerimize danıştık, onlarda bize destek verdiler ve bu kulübü kurduk. Amatör ligde insanlar zaman geçtikçe aşka geliyor ve kazanmak, şampiyonluk istiyor. Durum böyle olunca dışarı açılmaya başladık. Şampiyonluk yakalayınca yükseldiğimiz 1. Kümede tutunalım, alt yapıdaki çocukları da yetiştirerek piyasa yapalım dedik. Çocuklar kendisine bir zemin hazırlasın diye mücadele ettik” dedi.

“Maç sırasında arkadaşımız kırmızı kart görmesi sonrasında kendini kaybetti”

Maç sırasında yaşanan olayları anlatan Güven Özmen, “Takımın kurulma amacı çocukları güzel bir ortamda yetiştirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, geleceğe iyi bir nesil hazırlamaktı. Bunu da bazı konularda başardığımıza inanıyorum. Ama bazı futbolcu arkadaşlarımızın maç esnasında sergilediği davranışlar sonrası hakemler yüzünden çok değişik durumlara düştük. Maç günü gelen Kirazpınarsporlu arkadaşlarımızı çok güzel bir şekilde karşıladık. Tabii biz takımın küme düşmemesi için mücadele ediyoruz. Biz Kirazpınar maçını kilit maç olarak gördük ve maçı kaybedersek kesin küme düşeceğiz havasına girdik. Burada bizim de kabahatimiz var. Çünkü biz de baskı yaptık çocuklara maçı kazanmaları için. Maç sırasında arkadaşımızın kırmızı kart görmesi sonrasında kendini kaybetti. Bu olay da meydana geldi” diye konuştu.

“Bu lekeyi silmek için yönetim olarak takımı ligden çekme kararı aldık”

Maç sonrasında takımı ligden çekerek genç futbolculara önem verme kararı aldıklarını ifade eden Başkan Güven Özmen, “Yaşanan olaydan sonra biz de yönetim olarak ligde oynamaya devam etme konusunda hiçbir şey düşünmedik. Bu lekeyi silmek için yönetim olarak karar aldık. Takımı ligden çekelim, genç takımla mücadeleye devam edelim diye düşündük. Bu sebepten dolayı geri dönüş yapıp gençlere daha fazla önem vererek A takımın mücadelesini bitirmek istedik” şeklinde konuştu.