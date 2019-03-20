



İSTANBUL (AA) - Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Dinamo Moskova'yı eleyerek üst üste yedinci kez yarı finale yükselen VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, oyuncularının kaybetmeyi kabullenmediğini söyledi.

Moskova'da oynanan maçın ardından zor bir süreç geçirdiklerini söyleyen Guidetti, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın bir saniyesi bile kolay değildi. Moskova'daki maçın ardından takım olarak zorlu bir süreç geçirdik. Çok fazla antrenman yaptık. Görüntü izleyerek çok çalıştık. Böyle bitmeyeceğini düşünerek maça konsantre olduk. Bugünün zor olacağını biliyorduk. Aslında baskı altında geri gelmek bizim çok kolay. Çünkü VakıfBank'ta her zaman bu ruh var. Bugün VakıfBank gibi oynadık. Oyuncularım kaybetmeyi kabul etmedi. Onlar ne kadar baskı altında olursa, o kadar iyi oynuyor. Takımıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü harika bir sonuç aldılar.'' diye konuştu.





- Melis Gürkaynak: "Berlin'deki finale gitmek istiyoruz"





Moskova'da kötü oynayarak kaybettiklerini ve o maçtan dersler çıkardıklarını söyleyen takım kaptanı Melis Gürkaynak şunları kaydetti:

"Moskova'da kötü bir oyun oynayarak, kaybetmiştik. O maçtan büyük dersler çıkardık ve bu süreçte Moskova'yla yatıp, Moskova'yla kalktık diyebilirim. Bu maça çok çok iyi hazırlandık. Antrenmanlarda çalıştıklarımızın tamamını sahada uyguladık. Kazandığımız için mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Umarım yarı finalde de her şey bizim istediğimiz gibi olur. Bu turu da geçip, Berlin'deki finale gitmek istiyoruz."

19 sayıyla maçın en skorer ismi olan VakıfBank'ın Hollandalı oyuncusu Lonneke Slöetjes, ''Çok heyecanlıyım, takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İlk maçı kaybetmiştik ama bu galibiyetle geri döndük. Baskı altında kazanabilmek çok güzel bir duygu. Takımımız adına çok büyük bir başarı, çok gurur duyuyorum. Çok mutluyum.'' ifadelerini kullandı.

VakıfBanklı oyuncu Kübra Akman galibiyeti, azmin, hırsın, inancın zaferi şeklinde değerlendirirken, Gizem Örge, "Bir haftadır düşündüğümüz tek şey bu maç ve bu turu geçmek oldu. O yüzden çok mutluyum." yorumunda bulundu.