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Aktüel Oyuncu Zafer Algöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Oyuncu Zafer Algöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:45:30 -
Oyuncu Zafer Algöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Başarılı oyuncu Zafer Algöz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aynı zamanda tiyatro yönetmeni de olan Algöz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Sanatçı, haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un, Samsun'da bir tır dorsesinde yakalanan düzensiz göçmenleri yansıtan, "Tır dorsesinde yolculuk" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Spor kategorisinde Ashraf Amra'nın çektiği fotoğrafı tercih eden Algöz, Filistinlilerin Gazze sahilinde spor aktiviteleriyle eğlenmeye çalıştıkları anı gösteren "Gazze sahilinde spor" başlıklı fotoğraf için oy kullandı.

Algöz, yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda yayılan ve sayıları 5 bini bulan mandaların, günün sonunda ferahlamak için girdikleri sudaki görüntülerini sergileyen, "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" adlı fotoğrafını seçti.

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