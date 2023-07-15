Oyuncu Tanju Tuncel Hayatını Kaybetti
'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3', Babamın Kemikleri gibi yapımlarda yer alan oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti.
Geniş Aile dizisinin sevilen oyuncusu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümünün nedeni açıklanmadı.
TANJU TUNCEL KİMDİR?
Adana'da 1940 yılında doğan Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.
Tuncel, kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın ile evlenip boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli oldu.
Tuncel, emekli olduktan sonra da dizilerde oynamaya devam etti.
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'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3', Babamın Kemikleri gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti.