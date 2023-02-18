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Aktüel Oyuncu bozuntusundan Ömer Çelik'e hakaret! Sürpriz açıklama ortaya çıktı
Aktüel

Oyuncu bozuntusundan Ömer Çelik'e hakaret! Sürpriz açıklama ortaya çıktı

Son olarak Sadakatsiz dizisinde oynadığı rolle mide bulandıran Caner Cindoruk AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Bunları not ediyoruz" sözlerine hakaretvari açıklamalarda bulundu. Cindoruk yaşanan büyük yıkımın ardından söylenen sözlere "Yazıklar olsun size hemşehrim" diyerek sitem etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 12:17:00 -
Oyuncu bozuntusundan Ömer Çelik'e hakaret! Sürpriz açıklama ortaya çıktı

Son olarak Sadakatsiz dizisinde oynadığı rolle mide bulandıran Caner Cindoruk, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Bunları not ediyoruz" sözlerine hakaretvari açıklamalarda bulundu. Cindoruk yaşanan büyük yıkımın ardından söylenen sözlere "Yazıklar olsun size hemşehrim" diyerek sitem etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaşanan büyük felaketten sonra yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Ömer Çelik, geçen gün partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada deprem bölgesindeki eksiklikleri dile getirip eleştirenlere dair “Her ne kadar siyaset yapılmasın diyerekten o bölgeye gidenler neredeyse miting yaparcasına benzer kalıpta sözlerle bir şekilde, bir yıkım siyaseti gerçekleştirseler de bunların hepsine cevap vereceğimiz bir zaman var. Bunları not ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Sadakatsiz denilen rezil dizide Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk açıklamalarda bulundu. Oyuncu "Neyi not ediyorsunuz hemşehrim?" diyerek sözlerinin devamında şunları söyledi:

"İnsanların acısını görmezden geliyorsunuz, öfkelerine öfkeyle, parmak sallayarak, hakaretler ederek karşılık veriyorsunuz? Yazıklar olsun size hemşehrim! Beni de not edin…"

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Yorumlar

Misafir

Bu soytari önce oynadigi dizilerde ki rolleriyle halkin ahlakini bozmaya devam etmesin. Bu seviyesiz dizilrde bir deprem kadar kötü oldugunu birileri anlatsin bu soysuza

Abdullah

Ömer çelik önce kendi konuşmalarına baksın daha depremi ilk günü milleti ikiye bölmedimi cumhur ittifakı diyeceği e millet olarak deprem bölgesindeyiz diyemezmiyde bir ak partili olarak bizde bunu notaldik
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