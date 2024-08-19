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Aktüel Oyuncak ayıcıklarla Ağrı Dağı’na tırmandı
Aktüel

Oyuncak ayıcıklarla Ağrı Dağı’na tırmandı

Yeniakit Publisher
2024-08-19 11:47:00 -
Oyuncak ayıcıklarla Ağrı Dağı’na tırmandı

Ağrı’da doğa tutkunu babasıyla birçok dağa tırmanış yapan 15 yaşındaki Meryem Erkuş, hayallerini süsleyen 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı’nın zirvesine kendisi ve kardeşlerine ait oyuncak ayıcıklarla tırmanış yaptı.

Ağrı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ADAK) Başkanı Şahabettin Erkuş, kızları Meryem, Zerya ve Zehra Zin’e ait ayıcık oyuncaklarla geçen sene tırmanış yaptıktan sonra bu yıl da farklı bir etkinlik düzenledi. Erkuş, Ağrı Fen Lisesi’nde okuyan 10. sınıf öğrencisi kızı lisanslı sporcu Meryem’in Ağrı Dağı’nın zirvesine çıkma hayalini gerçekleştirdi. Zirvede ayıcıklarla fotoğraf çektiren Meryem, “Beni doğayla tanıştırdığı için babama çok teşekkür ediyorum. 3 ayıcığımız var ve her biri bir kardeşi temsil ediyor” dedi.

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