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Teknoloji Oyun videosu çekme programı (Android için)
Teknoloji

Oyun videosu çekme programı (Android için)

Oyun videosu çekmek günümüz sosyal medyasında oldukça ilgi görüyor. Oyuncular oyun oynarken oyun videosu çekerek paylaşıma sunuyorlar. Bu sayede oyun taktikleri öğretilmiş oluyor. Peki, Oyun videosu nasıl çekilir? Ekran videosu çekme programı hangisi? İşte android için oyun videosu çekme programları...

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:29:00 -
Oyun videosu çekme programı (Android için)

Ekran kaydetme uygulamaları sağdan-soldan çıkan reklamlar ve fligranlar ile sinir bozucu olabilir. İşte ekran videosu çekebileceğiniz 5 android uygulaması...

1- Mobizen

Mobizen ile telefonunuzda gerçekleştirdiğiniz tüm işlemleri kaydederken, kayıt bittiğinde dilediğiniz gibi video düzenlemesi de gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama, ayrıca videolarda tepkilerini göstermek isteyen kullanıcılara ekran kaydına ön kamera ekleme özelliği de sunuyor.

2- Super Screen Recorder

Ekran kaydı için çözünürlük, bit hızı ve kare hızı seçenekleri sunan Super Screen Recorder, son derece kullanıcı dostu bir arayüze ve video düzenleme özelliklerine sahip. Super Screen Recorder ile kayıt sırasında duraklama yapıp, ardından kayıtlarınızı devam ettirebilirsiniz.

3- DU Recorder

10 milyonun üzerinde indirmeye sahip DU Recorder, Android’in en popüler ekran kayıt uygulamalarından biridir. Videolar için bir zaman sınırı bulunmayan DU Recorder, bazı video düzenleme ayarlarına da sahip. Uygulamanın tek kötü yanı videoya bir fligran eklemesi.

4- ADV Screen Recorder

İhtiyacınız olan tüm özellikleri sunan ADV Screen Recorder, ekranı iki farklı modda kaydetmenizi sağlar. Farklı çözünürlük, bit hızı ve kare hızında kayıt yapmanıza izin veren uygulama, video üzerinde çizim yapmanıza ve metin eklemenize izin verir.

5- Google Play Oyunlar

Google Play Oyunlar uygulamasını herkes biliyor olsa da ekran kaydı özelliğini çoğu kişi bilmez. Oyunların yanı sıra farklı ekran kayıtları gerçekleştirilmesine de izin veren uygulama, 720p’ye kadar ekran kaydını desteklemektedir. Uygulama tamamen ücretsizdir ve reklamlarla boğuşma problemi yoktur.

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