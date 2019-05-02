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Oyun havaları ile BAL ligini kutladılar

Tokat’ta Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkan Niksar Belediyespor taraftarı oyun havaları eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:11
Oyun havaları ile BAL ligini kutladılar

Tokat’ta Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkan Niksar Belediyespor taraftarı oyun havaları eşliğinde şampiyonluğu kutladı.


Tokat’ı Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2019-2020 futbol sezonunda temsil edecek takım final maçıyla belli oldu. Gaziosmanpaşa Stadyumu’nda Turhalspor ile Tokat Amatör Ligi Şampiyonu Niksar Belediyespor takımı karşılaştı. Turhalspor’u 5-1’lik skorla yenen Niksar Belediyespor takımı BAL ligine yükseldi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Niksar Belediyespor takımı futbolcuları büyük sevinç yaşadı. Niksar taraftarı da sahaya inerek futbolcuların sevinçlerine ortak oldu. Sahada taraftarlar ‘Niksar’ın fidanları’ şarkısını söyleyerek eğlendi.


Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, 3 yıldır amatör kümede Niksar Belediyespor takımı olarak şampiyon olduklarına dikkat çekerek, "Tokat’ımızı Bölgesel Amatör Lig’de temsil etmek için emek veriyoruz. O sene bu seneymiş, bize nasip oldu. Turhalspor’a teşekkür ediyorum, Tokat’ımızı BAL liginde başarı ile bu zamana kadar temsil ettiler. Artık Tokat’ımızı BAL liginde Niksar Belediyespor takımı temsil edecek. Turhalspor’un başarı ile temsil ettiği bu süreci biz de başarı ile sürdüreceğiz” dedi.


Maçta 4 gol atan Emre Sarıkaya ise inanarak başardıklarını ifade ederek, “3 senedir zorladık bayağı. Şeytanın bacağını kırdığımıza inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Bunu Niksar hak ediyordu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:11
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