Oyun geliştiricilerinden 'ek vergi' talebi: Sıfırlandırılmalı

Bildiğiniz gibi ülkemizde satışa çıkan PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi oyun konsolları oldukça yüksek fiyat etiketine sahip. Bunun en büyük nedenlerinden biri de 2020'de uygulanan yüzde 50 ek gümrük vergisiydi.

Bazı sanayi ürünleri ile oyun konsolu, karnaval eşyası, golf sopası gibi eşyaların ithalatında konulan yüzde 50'lik ek gümrük vergisi, 2021’de yüzde 20 oranında uygulanacak.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Başkanı Ali Erkin, Türkiye'de oyun geliştirme sektörünün sunulan desteklerin de katkısıyla son yıllarda önemli başarılara imza attığını, dünyada büyük ilgi gören oyunlar çıktığını söyledi.

"Ek vergiler olumsuz etki ediyor"

Sektöre yönelik uygulama ve kararların oyun geliştirme faaliyetlerine doğrudan etki ettiğine dikkati çeken Erkin, "En önemli sermayemiz insan kaynağımız ve son dönemde oyun konsollarına getirilen ek gümrük vergisi ile verginin artırılması gibi uygulamalar, bu kaynağın yetişmesine olumsuz etki edebiliyor.

Gençlerimizin oyunlara ve ekipmanlarına ulaşımlarının kolaylaşması, hayal güçleri ve yabancı dillerinin gelişimi için faydalı olduğu gibi sektörümüzde çalışmak istemeleri açısından da önemli." ifadelerini kullandı..

Bu tür uygulamalar yerine sektörün desteklenmesiyle ortaya çıkacak ürünlerin, bunların sağlayacağı katma değerin ülkeye çok daha fazla katkı sağlayacağını vurgulayan Erkin, "Sektörümüzün bugüne kadar ortaya koyduğu başarılar da bunun en önemli göstergesi. Türk oyun geliştiriciler Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle güçlü biçimde koşmaya çalışırken, potansiyel iş gücümüzün de oyun ve donanımlara kolay erişimi ekosistemimizi geliştirecektir.

Bu konuyu çeşitli düzeylerde yetkililere ilettik. Olumlu geri dönüşler de aldık. Bu doğrultuda oyun konsollarına getirilen yüzde 50 ek gümrük vergisinin yüzde 20'ye çekilmesini olumlu ama geliştirilmesi gereken bir konu olarak görüyoruz.

"Ek gümrük vergisi sıfırlanmalı"

Ek gümrük vergisinin daha önce olduğu gibi sıfırlanması ve özel tüketim vergisinin de kaldırılması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu talebimizi yetkililere iletmeyi sürdüreceğiz.

Oyun geliştirme sektörüne bugüne kadar verilen desteği dikkate aldığımızda talebimizin karşılık bulacağına inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.