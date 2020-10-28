Özellikle oyun amaçlı bir bilgisayar almayı planlıyorsanız, dikkat etmeniz gereken pek çok önemli detay vardır.

Oyun bilgisayarı alırken dikkat edilmesi gereken özellikler nelerdir?

1. Bağımsız Ekran Kartı

Günümüzde oyun bilgisayarı masaüstü de olabilir, dizüstü de… Uygun özelliklere sahip olduktan sonra oyun bilgisayarı dizüstü olmuş, masaüstü olmuş, hiç fark etmez. Önceden dizüstü bilgisayarların, oyun konusunda etkili olamayacağına dair bir kanı vardı ama doğru ekran kartı seçimiyle bu endişe artık boşa çıkıyor.

Cihazın ekran kartının ideal kare hızını sahip olması, kusursuz bir oyun deneyimi vadeder. Dolayısıyla bellek miktarını yüksek tutan modelleri tercih etmeniz olmazsa olmaz tavsiyelerimiz arasında. Bu noktada gelişen teknolojiye uyum gösteren, gelişmiş ekran kartlarına sahip cihazları tercih etmeniz çok önemli.

2. Üst Seviye İşlemci

Oyun bilgisayarları için bir kalp vazifesi gören işlemci, özellikle konu oyun olduğunda sıkıntı yaşamamak adına bizleri biraz masraflı seçimlere yönlendiriyor. Zira çok çekirdekli ve yüksek frekanslı bir işlemciye sahip olmazsanız oyundan arzu ettiğiniz hazzı alamazsınız.

Teknoloji her geçen gün geliştiği için her zaman güncel kalacak bir öneri vermek pek doğru olmaz ama bir dönemin efsanesi olan Intel Core i7 işlemcilerin bile modası yavaş yavaş geçmeye başladı. Dolayısıyla maksimum verim için i7’nin de üzerinde performans vadeden bir işlemci seçmeye özen gösterin. Maliyet artacaktır ama ne yazık ki oyun bilgisayarı ucuza kaçılabilecek bir cihaz değil.

3. Dual Storage

Bir oyun bilgisayarı için şüphesiz ki olmazsa olmazlardan biri de yeterli disk kapasitesi. Sizi oyun bilgisayarı aramaya iten oyunların hiç de az yere tamah edeceklerini düşünmüyoruz. Dolayısıyla depolama konusunda yüksek kapasite vadeden modelleri tercih etmeniz çok daha doğru olacaktır.

Günümüzde yüksek kapasite de tek başına yeterli olmayabiliyor. SSD’ler ve PCIe SSD’ler performans konusunda çok daha etkili oluyor. Bu sayede sadece ön yükleme süresi değil, aynı zamanda oyun içi yükleme süresi de ciddi seviyede kısalabiliyor. İkinci depolama içinse HDD’ye yönelmek etkili olabilir.

Farklı bir deyişle, bütün oyun koleksiyonunuzu 2 TB boyutunda bir sabit diske depolarken 256 GB PCIe SSD ile oyun içi ve genel performansı zirveye taşıyabilirsiniz.

4. Termal Denge

Bir oyun bilgisayarı alırken dış tasarım kadar iç tasarıma da önem vermeniz gerekiyor. Öyle ki, pek çok durumda iç tasarım çok daha önemli olabiliyor. Çünkü yüksek güçte çalışan bir bilgisayar, iç tasarımı başarılı bir şekilde hazırlanmadıysa aşırı ısınmaya sebep olabiliyor.

Dar alanda meydana gelen yüksek ısının hızlı bir şekilde dışarıya atılması gerekiyor. İç yüzeydeki hava sirkülasyonu başarılı değilse ve fanlar yeterli etkiyi gösteremiyorsa dönem içerisinde çok büyük sorunlar yaşanabilir.

5. Klavye Düzeni

Her ne kadar gamepad ve fare kullanacak olsanız da oyun esnasında sık sık klavyeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Dolayısıyla klavye seçimi çok önemli bir faktör ve genelde oyun bilgisayarı alırken herkes göz ardı ediyor. Oyun oynamaya uygun klavyelerin yüksek tuşlara sahip olması ve anti-ghosting teknolojisiyle üretilmesi çok önemli. Bu sayede hızlı bir şekilde tuşa basabilirsiniz ve aynı anda birden çok tuşa hatasız bir şekilde basmanız mümkün olur.

6. Ses Sistemi

Dizüstü bir oyun bilgisayarı alacaksanız ses sistemine çok fazla özen göstermelisiniz. Zira bir dizüstü bilgisayarın içerisindeki küçücük alandan etkili bir performans almak her zaman çok mümkün olmayabiliyor. Geniş hoparlörleri bağlayarak aldığınız performansı, kasanın içindeki küçücük bir alandan alabilmek için gerçekten kaliteli modellere yönelmelisiniz.

Hoparlör kadar kulaklığın da çok önemli olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Zira oyuncuların birçoğu daha rahat bir deneyim için kulaklık kullanmayı tercih edebiliyor. Bu sayede hem dışarıya ses gitmiyor hem de dışarıdan herhangi bir ses almadıkları için oyuncular, oyundan çok daha fazla keyif alıyor.

7. Ekran Boyutu

Eğer bir dizüstü oyun bilgisayarı satın alacaksanız bilgisayarınızın ekran boyutunun oyundan keyif almanıza yeterli büyüklükte olması gerekiyor. Masaüstü bilgisayarlarda da monitör seçimini buna uygun olarak yapmalısınız.