Oya deyip geçmeyin

Anadolu kadını kızı, oyalarla adeta mektup yazmıştır. Bakmayın şimdiki fabrikasyon oyaların ortalık yere saçılmış olmasına. Oyalar başörtülerinin, yemenilerin etrafını çevrelerken nice sevinçlere, kahırlara, gözaydınlarına, gözyaşlarına tercüman olmuştur. Kuş dili derler ya, ona benzer dersek yeridir “oya dili”.. Çoğu oya adını çiçeklerden alır ama arada “kaynana dili” olanı da vardır. Nişan ve düğün bohçalarında hediye olarak kullanılan iğne oyalı yemenilerin başlıbaşına imalarla doludur. Gelgelelim mesela bir de “biber oyası” vardır ki, tıpkı “kaynana dili oyası” gibi gelin bohçasına konmaz. Kayınvalide bohçası konsa konsa “üzüm oya” konur. "Allah Allah..” dediğinizi duyar gibiyiz. Bakın bu güzelim oyaların imalarından bazıları şöyle:

● Üzüm oya: Ömür boyu tatlılığı demektir. Kayınvalide bohçasına konulur.

● Sarmaşık oya: Gelinin kayınvalidesine duyduğu sevgi ve muhabbeti anlatır.

● Karanfil oya: Güzellik, hoşluk, memnuniyet ifade eder. Gelin bohçasında kullanıldığı gibi, çok sevilen dostlara hediye edilir. Evlenecek gençlere çeyizlik hediye yapılacaksa özellikle tercih edilir.

● Portakal oya: Eskiden kıl kök üzerine yapılan birkaç özel, oyadan birisidir. Özellikle çeyizlik olarak hazırlanır. İpek eşarp üzerine dikilir.

● Gül oya: Sonsuz sevgiyi ve mutluluğu anlatır.

● Biber oya: Gelin bohçasına asla konmaz. Ancak yeni evinde memnun olmayan gelinler durumlarını ailelerine biber oyası yaparak anlatırlar.

● Kaynana Dili: Adı üstünde kayınvalide geçimsizliğini ifade ettiği için bu da düğün bohçasına konulmazdı.

● Genevir oya: Oğullarını evlendiren anneler, ağırbaşlılığı simgelediği ve iki renkle yapıldığı için, duruma göre hareket edeceklerini belirtmek üzere kullanırlar.

● Elma Çiçeği: Baharı ifade eder. Sevinç ve müjde anlamlarıyla yüklüdür. Kayınvalide, görümce ve elti gibi yakın akrabalara hediye edilir. Bebek bekleyen yeni gelinler müjdeyi çevrelerine elma çiçeği oyası işleyerek verir..

● Asker oya: Eşleri ya da çocukları askerde olan hanımlar kullanır. Böylece çevredekiler eşi askerde olan genç gelinlere daha bir özen ve saygı gösterir. Annelere daha bir sıcak yaklaşır. “Mektup var mı Mehmedcik’ten” diye hal hatır sorar.

● Kızılcık oya: Hayatından memnun görünen ancak derdini ifade edemeyen kadınların "Kan kustum kızılcık şerbeti içtim" cümlesine görsel tercüman olur.