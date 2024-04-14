“Oy yoksa, hizmet de yok” ile suçlandılar, 174 kişiyi kurtardılar!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İstanbul’da bir gece kulübünün tadilatı sırasında yangın çıkar..

29 insanımız can verir..

CHP’li İBB Başkanı gayet rahat tavırlarla, “Ruhsatın kendisinden önceki dönemde, 1987’de ilk defa.. Son olarak da 2018’de alındığı”nı.. Kendisi ile ilgili bir durum olmadığını açıklar.

İlçe belediyesi olarak da CHP’li isimlerin sorumluluğu mu sözkonusu..

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Beşiktaş Belediyesi’ni yöneten CHP’li başkanlar da mı sorumlu..

O konuda da çok rahatlar..

“Tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir!”

Bilgi verilmeyince, belediyenin sorumluluğu ortadan kalkıyor mu?

CHP’li başkana göre kalkıyor olmalı ki, böyle açıklama yapıyor..

Denetleme mi?

“O da ne?” diyecektir, CHP’li başkan..

Onun için, es geçelim, gelelim teleferik kazasına..

Kaza olmaz mı.

Olur.

Ama bizim görevimiz, asgari orana indirmek..

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