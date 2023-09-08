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Ekonomi OVP açıklandı, emekli zammı arttı
Ekonomi

OVP açıklandı, emekli zammı arttı

Yeniakit Publisher
2023-09-08 07:57:00 -
OVP açıklandı, emekli zammı arttı

Orta Vadeli Program'ın açıklanmasıyla emekli zammında beklenti değişti. Buna göre emekliler enflasyonun üzerinde zam alacak.

Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon tahminlerine göre memur ve emeklilerinin maaşları, emeklilere zam tahmini de değişti. Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak güncellendi. Buna göre emekli aylığı ve memur zammında 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37.76'ya çıktı. Bu tabloya göre SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 37.76 zammı garantilerken refah payıyla birlikte artışın yüzde 45'i geçmesi bekleniyor. Memura da Ocak ayı için zammı yüzde 49.46 olarak hesaplanıyor.

EK ZAM MECLİS'E GELECEK

Sabah'ın haberine göre, Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon oranın üzerinde ilave zam için düzenleme yapılacak. Emeklilere yapılacak ilave artışın ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. TÜİK verilerine göre Temmuz-Ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak. Meclis'te yapılacak düzenlemeyle enflasyonun üzerine ek olarak bir iyileştirme yapılacak.

Ayrıca 7.500 lira olan en düşük emekli aylığının da yılbaşında artırılması bekleniyor. Cepte olan enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37.76 zam durumunda 7.500 liralık tutar 10 bin 332 liraya yükselecek. Bugün itibarıyla 7 bin 900 lira olan emekli aylığı 10 bin 883 lira, 8 bin 200 lira olan emekli aylığı 11 bin 434 lira, 9 bin lira alan 12 bin 398 lira olacak.

KADEMELİ ARTIŞ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.

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