Otyakmaz'dan Sivasspor'a destek mesajı

Sivasspor’da gerçekleştirilen olağan genel kurulda yönetim listesinin çıkmamasının ardından kulübün geleceğine yönelik temaslar sürüyor. Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz ile Kemal Çağlayan ve Ali İzgi, Sivasspor’un eski başkanı ve TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede, Sivasspor’a yeni ve güçlü bir yönetim oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı. Divan Başkanı Ali Yavuz, kulübün yeniden başarılı günlerine dönmesi için güçlü bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu belirterek, genel kurul süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler hakkında Otyakmaz’a bilgi verdi ve destek talebinde bulundu.

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ise Sivasspor’a imkanlar dahilinde destek vermeye hazır olduğunu ifade ederek, güçlü bir yönetim kurulunun oluşmasının önemine dikkat çekti. Otyakmaz ayrıca, Sivas’taki tüm iş insanlarının Sivasspor etrafında birleşmesi gerektiğini vurguladı.

