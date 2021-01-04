ÖTV ne kadar oldu? ÖTV'ye ne kadar zam yapıldı?

ÖTV ne kadar oldu? Alkollü içkilere vergi zammı geliyor. Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 17.07 oranında artırıldı.

ÖTV'ye ne kadar zam yapıldı?

Alkollü içkilerden alınan ÖTV'ye yüzde 17 zam yapıldı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, içkide ÖTV artışının sahte içkiye yönlendirdiği uyarısında bulunmuştu.

Yeni yılla birlikte alkollü içeceklere de ÖTV zammı geldi. Alkollü içeceklerde asgari maktu vergi yüzde 17.07 artırıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iki gün önce yaptığı açıklamada “ÖTV artışının kaçağa yönelimin artmasında büyük payı olduğu unutulmamalı” yorumunu yapmıştı.

Palandöken, şu değerlendirmede bulunmuştu:

“Sahte içki üretenlerin ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin bir hayli arttığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl alkollü içkilerde ÖTV artışı yapılmamalı. 40 binden fazla TAPDK lisansı olan noktada işletmelerin pandemi koşullarındaki gelir kaybı da hesaba katılarak ÖTV artırılmamalı. Sektörlerin canlanması, salgın etkilerinin azalması için binlerce işletmenin cirolarını eski seviyeye getirmesi gerekiyor. ÖTV artışının kaçağa yönelimin artmasında büyük payı olduğu unutulmamalı.”