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Otomotiv ÖTV muafiyetli otomobillerde 2024 yılı için üst limit değişti!
Otomotiv

ÖTV muafiyetli otomobillerde 2024 yılı için üst limit değişti!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 19:27:00 -
ÖTV muafiyetli otomobillerde 2024 yılı için üst limit değişti!

Bir ayrıcalık olarak engelli vatandaşların ÖTV muafiyeti ile sıfır araç alımlarına ilişkin üst limit 2024 yılı için değişti. Otomotiv fiyatlarının artması engelli vatandaşları olumsuz etkiledi.

Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetinden faydalanarak sıfır araç alımında 2024 yılı itibariyle geçerli olan üst limit değişti. Bir önceki düzenlemede 2023 yılı için 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyeti, 1 Ocak 2024 tarihiyle birlikte yüzde 58.46 artışla 1 milyon 591 bin 255 TL’ye çıkarılacak.

Enflasyon nedeniyle otomobil fiyatları artım, ancak ÖTV muafiyetinde değişikliğe gidilmemişti. Bu nedenle vergisiz otomobil sahibi olacak olan engelli vatandaşlar sıkıntı yaşamıştı.

Koronavirüs süreci ve yaşanan çip krizi nedeniyle sıfır otomobil piyasasında araç fiyatları hızla yükselince, ÖTV muafiyetli araç almak isteyen engelli vatandaşlar bu durumdan etkilenmişti.

ÖTV muafiyet limiti değişti

2023 yılında ÖTV muafiyet limiti, 1 milyon 4 bin 200 TL olarak tespit edildi. Fakat sıfır otomobil fiyatlarının bu seviyelerin çok üzerine çıkmasıyla birlikte ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar araç bulma konusunda zorluk çekti. 1 milyon 591 bin 255 TL 2024 yılı için belirlenen yeni üst limit oldu, engelli vatandaşların ÖTV muafiyetinden yararlanarak sıfır araç alımını daha da kolaylaştıracak.

İşte yeni fiyatlar

Yeni kararla birlikte bazı araçların da vergisiz fiyatları güncellendi. Hyundai i20 1.4 MPI 100PS Jump Benzinli modelinin vergisiz fiyatı ise 425.925 TL oldu. Renault Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp modelinin vergisiz net fiyatı 382.824 TL oldu. Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna modelinin vergisiz fiyatı 687.268 TL oldu. Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 hp modelinin vergisiz net fiyatı 477.731 TL olarak belirlenirken, Son olarak, Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP modelinin vergisiz net fiyatı 382.361 TL oldu. Peugeot 3008‘in vergisiz net fiyatı 808.333 TL oldu. Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression modelinin vergisiz net fiyatı 427.222 TL oldu.
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