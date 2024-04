ÖTV matrahları otomobil fiyatlarını yerinden oynattı! 1 milyonluk otomobil de 3 milyonluk otomobil de aynı oldu!

Son dönemde sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, tüm araçların yüzde 80'lik vergi diliminden başladığı bir noktaya gelindiği görülüyor. Bu durumda, 1 milyon liralık bir araçla 3 milyonluk bir aracın aynı vergi oranını ödediği gerçeği dikkat çekiyor.

Vergi matrahlarının güncellenmemesi, otomobil sektörü temsilcilerini çözüm talepleriyle harekete geçiriyor.

Ülkemizdeki otomobil pazarında, yüksek vergi oranları ve döviz kurlarının etkisiyle tüketiciler için zorlu bir süreç yaşanıyor. İlk çeyrekte beklentilerin üzerinde bir performans sergilese de, sektör temsilcileri Nisan ayı sonrasında taleplerin azalacağını belirtiyor. Özellikle vergi dilimlerinin güncellenmemesi, yüzde 45-50-60-70 gibi oranların artık anlamsız hale gelmesine neden oluyor. Sıfır araç fiyatları, birkaç model dışında neredeyse tamamında 1 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu durumda, düşük vergi dilimindeki modellerin satışlarında belirgin bir artış görülüyor.

1,5 milyon liralık Fiat Egea ile 3 milyon liralık Mercedes C serisi arasında vergi açısından hiçbir fark yok; her ikisi de yüzde 80 vergi ödüyor. Sektör temsilcileri, bu uçurumun bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguluyor. Artık tüketiciler de, vergi yükü daha hafif olan araç segmentlerini tercih etmeye başlıyor. Otomobil pazarındaki segmentlerin daralması da dikkat çekiyor. Bu yılın ilk çeyreğinde, pazarın yüzde 88,6'sını A,B ve C segmenti araçlar oluşturuldu.

C segmenti otomobiller, 133 bin 712 adetlik satışlarıyla pastanın en büyük dilimi (%57,3) aldılar. B segmenti ise 71 bin 917 adetle yüzde 30,8'lik bir paya sahip oldu. Vergi oranları daha yüksek olan D,E ve F segmentleri ise pazarın sadece yüzde 11,4'ünü oluşturabildi. Pandemi öncesinde, 2019 yılının ilk çeyreğinde ise vergi oranları daha düşük olan A,B ve C segmenti araçlar pazarın yüzde 84,9'unu oluşturuyordu.

Segmentlere göre incelendiğinde, satış adetlerinde en yüksek payı yüzde 61,4 ile C segmenti (42 bin 243 adet) aldı, onu yüzde 23,3 pay ile B segmenti (16 bin 43 adet) izledi.