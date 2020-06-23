ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlarda vergi indirimi mi var?

Yoğun talep sonrası ikinci el araç fiyatları adeta patlama yaşadı. Haliyle birçok insan sıfır otomobilde ÖTV indirimi olur diye bekliyordu. Ancak sıfır kilometre otomobilde ÖTV indirim bekleyenlerin hayali bir süreliğine suya düştü. ÖTV indirimi bekleyenlere kötü haber uzmanlardan geldi. Uzmanlar, “Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi’ beklemiyoruz.

"Pazarları hareketlendirmek için piyasaya araç verilecek"

Otomotiv sektörü geçmiş aylarda pandemi nedeniyle durmaya yakın olan satışlar nihayet mayıs ayıyla birlikte harekete geçti ve şu anda haziran ayında otomotiv satışları geçen seneki haziranın üstünde kapanacak gibi bir performans gösteriyor. Bulunurlukla ilgili sıkıntı ise hepimizin sıkıntısı, sonuçta bizler de tüketiciyiz. Fakat yan sanayiyle birlikte otomotiv fabrikalarının yeniden üretime başlamaları mayıs ayının son haftasına denk geldi. Bizim Türkiye’de sattığımız araçlarda her 10 otomobilin yaklaşık 6-7 tanesi ithal olduğu için Avrupa’daki pazarlar kendi pazarlarını hareketlendirmek, kendi ekonomilerini döndürmek için öncelikle kendi piyasalarına araç vereceklerdir.” Şeklinde açıklama yapıyor.